«Фенербахче» - «Зенит» 12 февраля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы

Трансляция матча «Фенербахче»- «Зенит» 12 февраля 2019

Сегодняшних соперников обьединяет высокий статус в своих странах. И «Фенербахче» в Турции, и «Зенит» в России – гранды национального футбола, хотя «Фенербахче» не выигрывает трофеев с 2014 года, «Зенит» - с 2016-го. Но к очной встрече хозяева подходят с преимуществом. Если для «Зенита» сегодняшний матч станет в 2019-м году первым официальным, то в турецкой Суперлиге зимний перерыв закончился в середине января - «Фенербахче» успел сыграть уже четыре раза.

Начало матча «Фенербахче» - «Зенит» 12 февраля 2019 года в 20.55 (мск). Игра состоится на стамбульском стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Статистика личных встреч «Фенербахче»-«Зенит»

Команды в матче европейских турниров встретятся впервые. Всего же за историю участия в Еврокубках «Зениту» лишь раз попадался соперник из Турции. Тринадцать лет назад «Зенит» в матчах этого же турнира (он тогда назывался Кубок УЕФА) играл на выезде с «Бешикташем» (по регламенту турнира команды на групповой стадии встречались один раз, а жребий обязал играть в Стамбуле). Ничья 1:1 стала для «Зенита» победной – позволила выйти в 1/16 турнира.

А вот «Фенербахче» российскому футболу знаком хорошо. Но по матчам с другими командами – ЦСКА, «Спартаком», «Локомотивом» и «Краснодаром». По результатам в этих восьми матчах – полный паритет. Две победы за «Фенербахче», 2 за российскими командами и 4 ничьи. А вот разница мячей в пользу турецкой команды: 11:9.

Прогноз на матч «Фенербахче» - «Зенит» 12 февраля 2019

Наиболее вероятный исход матча: ничья (1:1)