2019-02-12T18:23:54+03:00
Звезды

Михаил Боярский вспомнил, как приставал к французским женщинам, а они оказались переодетыми мужчинами

Актер Михаил Боярский ударился в воспоминания, следуя в «Сапсане» из Петербурга а Москву и обратно
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments22
Боярский вспомнил свою первую поездку за границу в 1978 году. Фото: www.instagram.com/boyarskiy_official/Боярский вспомнил свою первую поездку за границу в 1978 году. Фото: www.instagram.com/boyarskiy_official/
Изменить размер текста:

Народный артист России Михаил Боярский не столь активный блогер, как большинство его коллег по актерскому цеху. Как правило, он публикует в Instagram какие-то знаковые для себя вещи, не чаще двух раз в месяц. То проанонситирует афишей предстоящий спектакль, то выложит снимок новорожденного внука Григория на руках у папы Максима Матвеева, а то просто покажет изображение своих кумиров - группу The Beatles в огромной в раме.

И вот совсем недавно, Михаил Сергеевич, которому приходится часто ездить в «Сапсане» из Петербурга в Москву и обратно, решил в дороге не тратить время зря. Одно за другим артист начал выкладывать воспоминания, чем немало удивил своих подписчиков.

В частности, Боярский вспомнил свою первую поездку за границу в 1978 году. Театр имени Ленсовета, в котором он тогда служил, привез в Париж спектакль «Интервью в Буэнос-Айресе». Вместе с ним на сцену театра д’Орсэ на Сене вышли Алиса Фрейндлих, Игорь Владимиров и Леонид Дьячков. Но зал оказался почти пустым.

«А мне наплевать. Я - в Париже! Прилетел без багажа - кроме сигарет, ничего с собой не взял. А зачем? Суточных хватило на то, чтобы купить себе джинсы и маме - мягкие сабо, - написал в микроблоге Михаил Сергеевич, - но главное не это. Я позвонил Вивиан, жене Андрея Кончаловского. Когда и где мы с ней познакомились, убей, не помню, но телефон ее у меня был».

boyarskiy_officialboyarskiy_official
Вспоминаю свою первую поездку за границу, к капиталистам
1177 отметок «Нравится»45 комментариевInstagram

По словам Боярского, Вивиан пригласила его посетить закрытый престижный клуб, по звонку сделав членство. Когда они туда приехали, на столике уже красовалась бутылка водки с надписью: «Михаил Боярский».

«Вивиан говорит: «Миш, налей выпить». Я, не раздумывая, наливаю полный стакан водки. Она растерялась, принялась объяснять, что надо по чуть-чуть, а еще сок аккуратно влить. В общем, вел себя чудовищно.

После клуба она повезла меня в Alcazar - такой знаменитый ресторан, увешанный медными табличками: здесь ужинал Том Джонс, тут Элла Фитцджеральд и Джон Леннон… Я посмотрел на цены и понял, что оплатить выпивку не смогу - откуда у меня валюта? Достал из сумки ту самую именную бутылку водки и начал наливать нам с Вивиан под столом. «Ты себе не представляешь, какой штраф заплатишь, если увидят», - шептала она испуганно. А я, знай, делаю свое черное дело. Ну, а потом стал к женщинам приставать - они все были невероятно красивые. Одна сидела в бальном платье с высоким разрезом и строила мне глазки. И тут Кончаловская сказала, что все эти дамочки - переодетые мужчины!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Звездные свадьбы в день святого Валентина: Камбербэтч женился в средневековой церкви, а Дюжев - в старейшем ЗАГСе Москвы
Говорят, 14 февраля в дворцах бракосочетаний - бум: сотни влюбленных мечтают зарегистрировать отношения именно в этот день. Наверное, надеются, что потом, под покровительством св. Валентина, все у них в семейной жизни будет гладко
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета