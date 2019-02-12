Михаил Боярский вспомнил, как приставал к французским женщинам, а они оказались переодетыми мужчинами

Народный артист России Михаил Боярский не столь активный блогер, как большинство его коллег по актерскому цеху. Как правило, он публикует в Instagram какие-то знаковые для себя вещи, не чаще двух раз в месяц. То проанонситирует афишей предстоящий спектакль, то выложит снимок новорожденного внука Григория на руках у папы Максима Матвеева, а то просто покажет изображение своих кумиров - группу The Beatles в огромной в раме.

И вот совсем недавно, Михаил Сергеевич, которому приходится часто ездить в «Сапсане» из Петербурга в Москву и обратно, решил в дороге не тратить время зря. Одно за другим артист начал выкладывать воспоминания, чем немало удивил своих подписчиков.

В частности, Боярский вспомнил свою первую поездку за границу в 1978 году. Театр имени Ленсовета, в котором он тогда служил, привез в Париж спектакль «Интервью в Буэнос-Айресе». Вместе с ним на сцену театра д’Орсэ на Сене вышли Алиса Фрейндлих, Игорь Владимиров и Леонид Дьячков. Но зал оказался почти пустым.

«А мне наплевать. Я - в Париже! Прилетел без багажа - кроме сигарет, ничего с собой не взял. А зачем? Суточных хватило на то, чтобы купить себе джинсы и маме - мягкие сабо, - написал в микроблоге Михаил Сергеевич, - но главное не это. Я позвонил Вивиан, жене Андрея Кончаловского. Когда и где мы с ней познакомились, убей, не помню, но телефон ее у меня был».

boyarskiy_official Вспоминаю свою первую поездку за границу, к капиталистам

По словам Боярского, Вивиан пригласила его посетить закрытый престижный клуб, по звонку сделав членство. Когда они туда приехали, на столике уже красовалась бутылка водки с надписью: «Михаил Боярский».

«Вивиан говорит: «Миш, налей выпить». Я, не раздумывая, наливаю полный стакан водки. Она растерялась, принялась объяснять, что надо по чуть-чуть, а еще сок аккуратно влить. В общем, вел себя чудовищно.

После клуба она повезла меня в Alcazar - такой знаменитый ресторан, увешанный медными табличками: здесь ужинал Том Джонс, тут Элла Фитцджеральд и Джон Леннон… Я посмотрел на цены и понял, что оплатить выпивку не смогу - откуда у меня валюта? Достал из сумки ту самую именную бутылку водки и начал наливать нам с Вивиан под столом. «Ты себе не представляешь, какой штраф заплатишь, если увидят», - шептала она испуганно. А я, знай, делаю свое черное дело. Ну, а потом стал к женщинам приставать - они все были невероятно красивые. Одна сидела в бальном платье с высоким разрезом и строила мне глазки. И тут Кончаловская сказала, что все эти дамочки - переодетые мужчины!»