«Это апокалипсис»: Во дворах Петербурга появились стихийные свалки

Жители разных районов Санкт-Петербурга жалуются: то тут, то там появляются стихийные свалки. Настоящая война разгорелась во дворе дома по улице Уточкина. Вторую неделю коммунальщики не могут договориться, кто будет вывозить мусор. Пока они переводят стрелки друг на друга, территория постепенно зарастает горами отходов.

МУСОРНЫЙ БОЙ

Первые тревожные сообщения появились 26 января. В этот день горожане пришли к площадке с мусорными контейнерами, а она оказалась закрыта. Ворота, огораживающие небольшую территорию, кто-то прочно заварил.

Жильцы, не ожидавшие такого сюрприза, постояли, поохали и оставили пакеты рядом. Как объясняют сами жители: надеялись, что коммунальщики все же приедут. Прошел день, два, но никого. Сначала думали, что всех сотрудников ЖКС и машины отправили на борьбу с гололедом. Затем шутили, что дороги замело и управляющая компания заблудилась в снегах. Однако скоро стало не до смеха. Цветастые пакеты с отходами продолжали появляться у площадки.

Стихийная свалка на улице Уточкина. Фото: соцсети.

- Гора все растет, а контейнеров нет. Двор будто после апокалипсиса. Выглядит и, главное, пахнет также. Окна открыть невозможно, - жалуются петербуржцы.

ЭТО ОНИ ВИНОВАТЫ! НЕТ, ОНИ!

В итоге за несколько недель дворовая территория превратилась в стихийную свалку. Соседи обвиняют в халатности ЖКС № 4. Мол, дом обслуживает эта компания, значит, и мусор должна увезти. Однако в ЖКС от площадки открещиваются.

- Помойка относится к ведению ТСК «Комендантский, 13», - возмутилась сотрудница ЖКС № 4. - Почему нас обвиняют в неисполнении своих обязательств? Предоставьте, пожалуйста, основания для обвинения.

Основания нашлись. Служащие ТСК объяснили, что площадку действительно арендовали, но договор на использование истек 20 января.

- По постановлению администрации района на обслуживание площадку принял Жилкомсервис № 4. Ворота они и заварили, - объясняют в ТСК-13 и трясут бумагами. - У площадки две половины. Одну из них должны были оборудовать для жильцов. В общем, это они не вывозят, а мы к этому никакого отношения не имеем.

В итоге искать крайнего будет администрация Приморского района. После обращения журналистов «Комсомольской правды» чиновники начали проверку.

КУДА ДЕЛИСЬ БАКИ?

Приморский район не единственный, где начались мусорные баталии. На несанкционированные свалки уже пожаловались жильцы улиц Подвойского в Невском районе, Будапештской во Фрунзенском, Стойкости в Кировском и площади Мужества в Выборгском. В социальных сетях они сетуют, что из дворов испарились контейнеры. Горы мешков валяются на земле, и дела до них никому нет.

С улицы Седова, 99 тоже пропали баки.

В Жилкомсервисе № 2 Невского района «Комсомолке» пояснили, что эта мера вынужденная. Без контейнеров люди остались из-за «недобросовестной мусоровывозящей компании».

- Произошла смена перевозчика, - объясняют в ЖКС. - Сейчас мы работаем над тем, чтобы ситуация нормализовалась. Баки скоро вернутся.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать управляющую компанию своего дома можно в квитанции на оплату услуг ЖКХ или на интернет-портале «Наш Санкт-Петербург». Здесь же можно сообщить о проблеме с мусором.

Пожаловаться на работу управляющей компании можно также по телефонам Жилищного комитета 8 (812) 576-24-25, 576-24-28 или позвонить в Городской мониторинговый центр по номеру 004.

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