2019-02-13T20:37:47+03:00
Общество

Максим Шевченко извинился перед петербуржцами, за то, что нецензурно обозвал город

В эфире «Радио «Комсомольская правда» претендент на пост губернатора Северной столицы объяснил свои слова [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments66
Максим Шевченко извинился петерд петербуржцами за ранее сказанное оскорбление.Максим Шевченко извинился петерд петербуржцами за ранее сказанное оскорбление.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Интернет все помнит, интернет все знает. И невзначай оброненное слово может дорого обойтись впоследствии. Так, журналисту Максиму Шевченко, который заявил о намерении идти на выборы губернатора Петербурга в качестве кандидата, пришлось объяснять свое нецензурное выражение в адрес города.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Максим Шевченко и город на букву "Б"

00:00
00:00

- Да, я не оскорблял петербуржцев совершенно, я оскорбил питерских начальников, которые вешали доску Маннергейму, - заявил журналист в эфире «Радио «Комсомольская правда».

Максим Шевченко извинился перед петербуржцами.Журналист принес свои извинения горожанам и городу, в котором намерен стать мэром

Инцидент произошел в 2016 году, когда Шевченко пришел на радио «Эхо Москвы». В перерыве прямого эфира журналист прочитал в своем смартфоне новость об открытии памятного знака финскому маршалу. Эфира не было, но трансляция в интернете шла.

- Эти петербуржцы это что-то. Маннергейм участвовал в блокаде Ленинграда, понимаете. Был повинен в гибели двух миллионов человек, а Кадыров не заслуживает, чтобы мост в его честь назвали. В этом вся суть этого ********* (слово описывает женщину легкого поведения – прим.ред.) города, - возмущался Максим Леонардович.

Впрочем, сейчас журналист принес свои извинения горожанам и городу, в котором намерен стать мэром (губернатор, по мнению кандидата – это слишком пафосно – «салтыково-щедринская парадигма», а мэр должен служить народу).

-Если петербуржцы обиделись, то я прошу прощения, но я думаю, что все нормальные ленинградцы, которые не являются предателями своего города, поймут мое эмоциональное состояние, - подчеркнул Максим Шевченко.

Максим Шевченко извинился перед петербуржцами

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета