Максим Шевченко извинился перед петербуржцами, за то, что нецензурно обозвал город

Интернет все помнит, интернет все знает. И невзначай оброненное слово может дорого обойтись впоследствии. Так, журналисту Максиму Шевченко, который заявил о намерении идти на выборы губернатора Петербурга в качестве кандидата, пришлось объяснять свое нецензурное выражение в адрес города.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Максим Шевченко и город на букву "Б" 00:00 00:00

- Да, я не оскорблял петербуржцев совершенно, я оскорбил питерских начальников, которые вешали доску Маннергейму, - заявил журналист в эфире «Радио «Комсомольская правда».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/691503" frameborder="0"></iframe> Максим Шевченко извинился перед петербуржцами.Журналист принес свои извинения горожанам и городу, в котором намерен стать мэром

Инцидент произошел в 2016 году, когда Шевченко пришел на радио «Эхо Москвы». В перерыве прямого эфира журналист прочитал в своем смартфоне новость об открытии памятного знака финскому маршалу. Эфира не было, но трансляция в интернете шла.

- Эти петербуржцы это что-то. Маннергейм участвовал в блокаде Ленинграда, понимаете. Был повинен в гибели двух миллионов человек, а Кадыров не заслуживает, чтобы мост в его честь назвали. В этом вся суть этого ********* (слово описывает женщину легкого поведения – прим.ред.) города, - возмущался Максим Леонардович.

Впрочем, сейчас журналист принес свои извинения горожанам и городу, в котором намерен стать мэром (губернатор, по мнению кандидата – это слишком пафосно – «салтыково-щедринская парадигма», а мэр должен служить народу).

-Если петербуржцы обиделись, то я прошу прощения, но я думаю, что все нормальные ленинградцы, которые не являются предателями своего города, поймут мое эмоциональное состояние, - подчеркнул Максим Шевченко.