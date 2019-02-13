Ведущий Артем Самохин: «Делаю свадьбы как для друзей»

САМОЕ ГЛАВНОЕ - АТМОСФЕРА

- Как вы стали ведущим праздничных мероприятий?

- Я учился на режиссера праздников в петербургском институте культуры. И еще в студенческие годы подрабатывал на всяческих мероприятиях, на детских, клубных, взрослых. И тогда уже накапливался опыт. Поэтому моя профессия оказалась связана с образованием. И мне кажется, я нашел себя и занимаюсь тем, чем должен. Пусть и не режиссурой праздника, но его организацией и проведением от начала и до конца. И для меня это не просто работа – это моя жизнь.

- Кто такой профессионал этой индустрии?

- Профессионализм в этой сфере – значит ответственность, гарантии клиенту, организация тончайших деталей. И, конечно, опыт. Когда ты можешь предугадать любые ситуации на мероприятии, потому что у тебя такое уже происходило. И ты примерно понимаешь, как вести себя в сложные или форс-мажорные моменты.

Европейский формат свадьбы потихоньку приходит на смену типичному русскому застолью. Фото: из личного архива героя публикации.

- Когда к вам обращаются молодожены, они уже знают, чего они хотят от праздника, или вы предлагаете им свое видение?

- Клиенты все разные, каждый приходит со своим видением. Но зачастую они не представляют, как все это будет происходить. Одно дело, когда ты гость – общаешься, отдыхаешь. Другое – когда ты начинаешь подходить к организации праздника, обращаешься к каждой детали. Я всегда говорю своим клиентам и про атмосферу. Нам нужно создать ее самой теплой и семейной. Это то, что останется и после праздника. Многие молодожены не задумываются, зачем они вообще собирают родственников, друзей. Самая главная цель свадьбы, на мой взгляд, – рассказать о том, что все здесь теперь одна большая семья. Это семейные ценности. И конечный результат, который мы всегда обговариваем с молодоженами, – чтобы каждый человек, пришедший на свадьбу, получил удовольствие от созданной нами атмосферы.

- Есть стереотип, что свадебными хлопотами больше занимаются девушки и что для них это торжество важнее. Чего хотят от праздника невесты, а чего – женихи?

- Это правда, невесты всегда больше заботятся о том, как пройдет мероприятие. Мне кажется, каждая девочка в детстве уже нарисовала себе мечту, как она вместе с принцем на белом коне въезжает во дворец, вокруг все красиво и много цветов. И эта мечта остается где-то в сознании. Поэтому невесты больше внимания уделяют подготовке, мелочам и каждой детали в празднике. В отличие от мужчин. Они слушают, кивают. А потом задают самый главный вопрос: «Сколько это стоит?». Мужчина здесь тот человек, который принимает решение. И с точки зрения финансов тоже. А невеста – это больше мечты, красота и сказка, в которой она должна оказаться.

В организации свадьбы важна каждая деталь. Фото: из личного архива героя публикации.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОРМАТ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ

- Какие сегодня тенденции в свадебной индустрии? Что появляется нового?

- Сейчас свадьбы уходят в более европейский формат. Все меньше оставшихся с советских времен традиций, когда нужно обязательно похитить невесту, потом ее выкупить, вынести каравай. Это уходит в прошлое. И сегодня свадебный рынок стремиться к более красивому, спокойному, атмосферному формату мероприятий. Но как бы мы к этому ни шли, менталитет все равно остается русским: мы хотим гуляний и чтобы свадьба прошла на все сто процентов. И без ведущего сегодня все-таки проводить мероприятие сложно. В отличие от Европы – там люди спокойно могут находить себе занятие и общение на свадьбе без ведущего. Они передвигаются по отведенной для мероприятия зоне, подходят к шведскому столу. Знакомятся с теми, кого не знают. У нас, к сожалению, так пока не получается. Потому что устоявшийся формат свадьбы в России – это застолье. Но становятся популярными и фуршетные свадьбы. Где стоит шведский стол, играет какая-то музыкальная группа, периодически выходит ведущий, импровизирует с гостями, а главным становится момент общения. И уже лет десять популярные выездные регистрации.

Сегодня все меньше молодожены хотят старых-добрых конкурсов на свадьбах. Фото: из личного архива героя публикации.

- Какие свадебные традиции сегодня изживают себя?

- Когда я обсуждаю с молодоженами свадьбу, мы всегда касаемся вопроса традиций. И все чаще жених и невеста приходят с такой установкой: у нас родители говорят, что обязательно должен быть каравай, похищение невесты или еще что-то. Многие думают, что сбор денег на мальчика или девочку или продажа торта – это тоже традиции. Но это скорее выходцы из девяностых. Раньше на свадьбах дарили сервиз, постельное белье, что-то материальное. И помимо подарков, молодожены нуждались в деньгах, и что говорится, хотели «выжать» из своих гостей по максимуму в семейный бюджет. Поэтому устраивались денежные розыгрыши. Сегодня многие отказываются от этого и не делают выкупы, снятие фаты, вынос каравая.

- А есть ли традиции, которые все равно остаются?

- Есть действительно, так скажем, обряды, которые создают атмосферу, показывают семейные ценности. Это, например, зажжение семейного очага. Это очень красивая традиция, эмоциональный и трогательный момент на свадьбе. Родители символически передают накопленный опыт, знания, любовь в новую семью. Это уже устоявшаяся традиция. И мне кажется, она будет существовать еще очень долго. Давно пришли бросок букета, разрезание торта. И романтическое событие – это танец молодоженов. Думаю, все это останется еще надолго.

Традиции красть невесту и выносить каравай изживают себя. Фото: из личного архива героя публикации.

КОНКУРСЫ НОН-СТОП УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

- А что насчет конкурсов на свадьбах?

- Сейчас клиенты все меньше хотят чего-то напряженного – нон-стоп конкурсов, как раньше, чтобы люди не успевали поесть. Многие гости сегодня ко мне подходят на празднике и говорят: не приглашайте меня, пожалуйста, никуда, мне очень неудобно, я стесняюсь. То есть их так запугали этими конкурсами, что они боятся быть осмеянными, опозоренными. К большому сожалению, таких ведущих много и сегодня. Я противник назойливости, принудительного участия человека в любой активности, играх, розыгрышах. Конкурсы – это прикрытие непрофессионализма.

- Какое ваше кредо ведущего?

- У меня есть такой лозунг – «Веду свадьбы как для друзей». То есть как для самых близких, для «своих». И мой стиль склоняется к тому, что ведущий выступает не как конферанс или тамада, а как «свой парень». Друг, шафер, можно сказать. Человек, который поведет гостей за собой вместе с молодоженами к нужному результату. Для меня как для ведущего важно правильное общение с гостями, импровизация, юмор. Я за массовые развлечения, а не когда точечно выбираешь одного человека. Я люблю делать популярные сегодня челленджи, флешмобы, игры, когда участвуют все. Важно раскрывать творческий потенциал гостей, раскрепостить их. Чтобы вместе они делали праздник здесь и сейчас. А ведущий – тот, кто направит их к этому.

Ведущий - человек, который поведет гостей за собой и направит торжество в нужное русло. Фото: из личного архива героя публикации.

- Что самое приятное в вашей работе?

- За тот период времени, что мы работаем над свадьбой, молодожены становятся мне как родные. А по-другому никак нельзя: я пропускаю через себя их историю, узнаю об их родителях, родственниках, друзьях. Мне приятно, что гости и молодожены считают меня частью своего праздника. И после него еще долго говорят мне спасибо, вспоминают свое мероприятие. Многие из них поддерживают со мной дружескую связь и после свадьбы. Я проникаюсь душой к каждой паре и каждая свадьба для меня – это отдельная жизнь.