В Петербурге прошел День «бога танца» Анатолия Сапогова

Заслуженного артиста России Анатолия Сапогова называют пластическим чудом и даже богом танца. Шостакович считал его одним из лучших танцовщиков XX века. 6 февраля Анатолию Александровичу исполнилось бы девяносто лет: он не дожил до юбилея чуть меньше трех лет. Своему профессору в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов посвятили весь этот день.

«Любимый класс»

Мероприятия в честь Сапогова начались у аудитории № 147.У дверей балетного класса собралось много танцоров - и начинающих и заслуженных.

- Это был его любимый класс. Он преподавал только здесь, - пояснил доцент Валерий Матвеев. - Его уроки не были просто уроками - он их проживал. Дверь в аудиторию всегда была открыта.

Памятная доска и портрет Сапогова у дверей кабинета скрывались за белой атласной тканью.

- Вместе с народным артистом России профессором Громовым Анатолий Александрович делал здесь удивительное дело, которое имеет огромные последствия для развития отечественного мира танца, - пояснил ректор СПбГУП академик Александр Запесоцкий. - Они соединяли традицию классической балетной школы с русским народным танцем. И задача, чрезвычайно сложная, была решена.

Под аплодисменты Александр Запесоцкий с сегодняшним художественным руководителем кафедры, народным артистом СССР Олегом Виноградовым, сняли белую завесу с памятной доски.

«Не все потеряно»

Следующий пункт мемориальной программы - фойе у Театрально-концертного зала имени Андрея Петрова. Красную ленточку перерезали у стендов с фотографиями. С них Сапогов смотрит то юным танцором, то уважаемым педагогом. Выставку назвали «Гармония духа материи» - созвучно с названием его книги.

- Очень важно хранить память: непомнящие люди никогда ничего не создадут. И Анатолий Сапогов базировался на другой, своей памяти, - сказала народная артистка СССР Габриэла Комлева. - Сейчас, увы, дефицит памяти. Тем ценнее сегодняшнее мероприятие. Оно говорит: не все потеряно.

После фотовыставка «поселится» на факультете искусств.

- Интересно: пригласили много уважаемых гостей, приехало много коллективов, - поделилась студентка четвертого курса хореографического отделения Екатерина. - К сожалению, самого Сапогова я не застала, но у нас преподает его ученица. Тоже строгая, но справедливая. Получаем информацию из надежных рук. Прямая трансляция.

«Наша совесть»

Кульминацией дня Сапогова стал блистательный концерт. На сцену поднялись его ученики и ученики учеников. Свободных мест в университетском зале, рассчитанном на 700 человек, не осталось.

Зрителей заворожил хореографический калейдоскоп.Фото: Олег ЗОЛОТО

Открыли вечер традиционно полонезом. Затем зрителей заворожил хореографический калейдоскоп: танцы испанские и цыганские, армянские и китайские, русские «Калинка», «Матаня», хороводы... Разнообразие объяснить легко: у Сапогова, характерного актера, тоже не было конкретного амплуа - ему были доступны все роли.

Завершился концерт отрывком из фильма, снятого самим Сапоговым.

«Искусство - наша совесть, - сказал Анатолий Александрович с экрана. - Оно спасает нас от самих себя».

СПРАВКА «КП»

Анатолий Александрович САПОГОВ - выпускник Ленинградского хореографического училища (ныне Академия Вагановой). В 1949-1975 годах он был солистом Кировского театра (ныне Мариинский). Закончив карьеру танцовщика, Сапогов посвятил себя педагогике. В 1969-1975 годах он преподавал характерный танец в Ленинградском хореографическом училище, а с 1975 года работал в Высшей профсоюзной школе культуры (в дальнейшем - СПбГУП). В вузе он разработал уникальный курс «Теория и методика народно-сценического танца».

Анатолий Александрович САПОГОВ. Фото: СПБГУП.

ДОСЛОВНО

«Его пластика была беспредельна, координация - уникальна. Но он не танцевал: он жил в каждом движении. Всех можно всему научить, натренировать. Но способности жить на сцене научить невозможно. А он был таким».

(Олег Виноградов, ученик Сапогова, главный балетмейстер Кировского театра (Мариинский театр)

с 1977 по 2001 год, худрук кафедры хореографии СПбГУП, народный артист СССР.)

«Сапогов еще и блестящий художник. Впервые увидел его пишущим в Барселоне. Он рисовал в Париже, Венеции, Лондоне. И везде с собой носил маленький мольберт».

(Сергей Викулов, народный артист СССР, педагог Мариинского театра.)

«Мне было 22 года. В театре возобновляли «Легенду о любви» Григоровича, и я должна была всего за десять репетиций войти в роль Мехменэ Бану. Когда я увидела глаза Сапогова, поняла, что он переживает и свою и мою роль одновременно. Удивительный человек. Благородный».

(Юлия МАХАЛИНА, сценическая партнерша Сапогова, выпускница СПбГУП, народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра.)