«Я заколю тебя, тварь»: Мамочка из Петербурга набросилась с ножом на женщину, которая удалила ее из родительского чатика

В детский сад №45 на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге маленький Артем (имя изменено, – прим.ред.) отправился в октябре прошлого года. Его мама, Анастасия, выбором дошкольного учреждения осталась довольна. Пару месяцев назад она вошла в родительский комитет и создала чат в мессенджере, где обсуждались повседневные вопросы.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Поножовщина в детском саду 00:00 00:00

- В последний раз я занималась закупкой новогодних подарков. В диалоге мы решали, кто к нам присоединится. И там была родительница, с которой мы раньше не были знакомы лично. Общались только в месседжере, - вспоминает Анастасия. – Она переехала в Петербург недавно. Вела себя агрессивно, со всеми ссорилась. Поэтому я исключила ее из диалога. После она начала угрожать. Писала: «Взорву машину тебе вместе с ребенком», но позже удалила эти сообщения.

Анастасия со свои сыном. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Утром 5 февраля Анастасия отвела ребенка в сад. После этого, уже на пороге, она столкнулась с той самой женщиной. О том, что эта встреча станет роковой, она и подумать не могла.

- Когда я открыла дверь предбанника, там стояла Людмила с коляской. Она зло на меня посмотрела, начала кричать и выталкивать из помещения, - разводит руками Анастасия. - Я стала падать, зацепилась за дверь. Пыталась отмахнуться, но она схватила меня за волосы и начала бить по голове. Как оказалось, в ее руке был перочинный нож.

«ВСЕ БЫЛО В КРОВИ»

Анастасия вспоминает, как пыталась закрыть голову руками. Но взбешенная мать продолжала наносить удары. Она не остановилась даже после того, как ее соперница рухнула на кафельный пол.

- Она забивала меня со словами: «Я заколю тебя, тварь». Потом помню, как открылась дверь. Зашла девушка с ребенком. Она меня и спасла – вызвала скорую помощь, - рассказывает Анастасия. – Я вся окровавленная выползла на снег, начала умываться. На крик прибежали сотрудники детского сада. Людмила, как ни в чем не бывало пошла дальше, в раздевалку, но ее остановили воспитательницы.

На место происшествия приехала полиция и медики. Они госпитализировали пострадавшую в Мариинскую больницу. Там врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, две колото-резанные раны и ушибы мягких тканей головы.

Справка из больницы с диагнозом. Фото: соцсети.

- После ее нападения у меня в голове восемь отверстий. Мне наложили швы, - делится женщина. - Полтора дня меня наблюдали нейрохирурги. Боялись осложнений. Там, где она не порезала, а просто ткнула ножом, образовались огромные гематомы. Врачи боялись кровоизлияния в голову.

Сейчас Анастасия наблюдается у невролога, травматолога и психолога. Женщина до сих пор не понимает, чем вызвала такой гнев со стороны незнакомки.

Врачам пришлось зашивать раны. Фото: соцсети.

МОГЛА ПОРЕЗАТЬ СЫНА

По словам петербурженки, с того дня «мамочка с ножом» в детском саду не появлялась. Остальные родители этому очень рады.

- Ну как так можно? В коляске находился ее годовалый сын, - сокрушаются мамы и папы.

В самом учреждении для дошколят конфликт не комментируют. С вопросами предлагают обратиться в полицию. По информации «КП», во время потасовки вторая участница получила ушибы. Сейчас «Комсомольская правда» пытается с ней связаться.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

- 5 февраля в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о конфликте между двумя женщинами на Мастерской улице. В тот же день в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что обе участницы конфликта обратились за помощью, одна из них с резаными ранами. После оказания медицинской помощи обе отпущены домой. Полиция запросила результаты судмедэкспертизы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Полиция выясняет все обстоятельства и причины конфликта.