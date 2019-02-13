Александр Друзь после скандала с редактором шоу «Кто хочет стать миллионером» слег с давлением

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь решал в своей жизни такие задачки, что далеко не каждому интеллектуалу по зубам. Но сейчас на кону у обладателя «Бриллиантовой совы» блиц: как достойно выйти из скандала с главным редактором шоу «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером. Напомним, осенью прошлого года Друзь был приглашен на запись одного из выпуска программы в качестве участника. И якобы за три дня до этого Бер предложил Александру Абрамовичу помочь выиграть приз - 3 миллиона рублей, а деньги поделить. Бер намекнул, что может дать ему ответы на все вопросы, которые будут в игре. В итоге Друзь со своим приятелем по ЧГК Виктором Сидневым до финального задания не дошли, проиграли. И вот, спустя три месяца, Бер вспоминает эту историю и публикует скандальный разговор с Друзем.

Скандальный выпуск игры "Кто хочет стать миллионером?" с Александром Друзем.Главный редактор программы Илья Бер обвинил в подкупе магистра "Что? Где? Когда?"

Шестикратный обладатель «Хрустальной совы» сутки хранит молчание, а потом дает мини-интервью только одному изданию. Пока Первый канал проверяет всю эту историю, у дома Александра Друзя в Петербурге - ажиотаж. Журналисты толпятся и у парадной магистра, и внутри.

Друзь ответил на обвинения в подкупе на «Кто хочет стать миллионером?» 00:00 00:00

- Я все понимаю - вы при исполнении, но мне мое здоровье дороже, - ответил через дверь корреспондентам «Комсомолки» Друзь. - Я не хочу говорить об этой истории ни с кем, раскачивать эту историю не хочу. Она и так в новостях на первом месте сейчас. У меня давление 180/90. Если вас интересует мое состояние. Хотите моей смерти? А я не хочу.

- Александр Абрамович, давайте мы вам вызовем скорую...

- Я принял таблетку и посмотрю, что будет, лежу в постели и пытаюсь прийти в себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/691683" frameborder="0"></iframe> Редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер отреагировал на обвинения со стороны Друзя и Сиднева.

Чем закончится эта история, пока непонятно. Друзь дал понять, что Бер перевернул факты. И якобы именно он-то сам и предлагал магистру дать ответы на все вопросы в игре и таким образом заработать, поделив приз.

У дома Друзя в Петербурге дежурят журналисты. И даже в его старенький Фольксваген заглядывают.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В этой истории точку ни вы, ни я поставить не сможем. Буду ли я подавать в суд на Бера за клевету, я пока не знаю, - уставше произнес Друзь и добавил, - извините, мне надо прилечь.

ВОПРОС ДНЯ

Нужны ли на ТВ игры на деньги?

Ирина ПЕТРОВСКАЯ, телекритик, обозреватель «Эха Москвы»:

- Наверное, нужны. Это не наше изобретение. Это есть во всем мире. Кроме «Что? Где? Когда?» - остальные форматы придумали не мы. «Кто хочет стать миллионером?» уж точно. «Поле чудес» возникло, когда никаких лицензий еще не было: ребята съездили, увидели «Колесо фортуны», адаптировали под себя.

Светлана ЗЕЙНАЛОВА, ведущая Первого канала:

- Деньги - это то, что заводит всех людей. Если человек деньги зарабатывает своими талантами или своим умом, такие игры имеют право на жизнь. А Друзь, по моему мнению, один из умнейших и достойнейших людей.

Эдуард ЛИМОНОВ, писатель:

- Люди предаются такому количеству глупостей - пускай предаются и этой глупости.

Нужны ли на ТВ игры на деньги?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Олег ЛОМОВОЙ, музыкант, радиоведущий:

- Конечно, нужны, а как еще гражданам по-другому разбогатеть? Я других способов не знаю.

Виктор МАРАХОВСКИЙ, главный редактор портала «На Линии»:

- Нет, не нужны! Потому что на российском ТВ не хватает научно-популярных, просветительских программ и нормальных политических передач.

Евгений ДОДОЛЕВ, ведущий, журналист:

- Экономика у нас рыночная, телевидение у нас коммерческое, и те форматы, которые приносят зрительский рейтинг и рекламодателя, они, с точки зрения собственника, даже когда это государство, конечно, оправданны. Потому эти передачи возможны и нужны. Если конкретно о «Что? Где? Когда?», эта превратилась из клуба знатоков в интеллектуальное казино. Программа утратила свой романтизм, пусть и наивный.

Александр ПАШИН, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Да я помню старую «Что? Где? Когда?», когда играли не на деньги, а на книги. И ничего. Все смотрели как заводные! И азарта у знатоков было побольше, чем сейчас!

РЕАКЦИЯ

Президент «Что? Где? Когда?» о скандале с Друзем: «Грустно! Все не правы. Хотелось бы всем раздать пощечины!»

Президент международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», гендиректор телекомпании «Игра» Наталия Стеценко впервые прокомментировала скандал, в котором оказались замешаны магистры ЧГК Александр Друзь и Виктор Сиднев.

Напомним, 22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А 12 февраля главный редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. (подробности)

КСТАТИ

Играем в Друзя и Сиднева: Попробуй пройти ту самую викторину «Кто хочет стать миллионером»

22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. Пока стороны выясняют отношения, предлагаем вам ответить на те самые вопросы. Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст (подробности)

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