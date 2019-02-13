2019-02-13T19:17:20+03:00
Здоровье

Из-за эпидемии гриппа в Петербурге вводят входной контроль в школах и детсадах

В городе болеют уже порядка 14 тысяч человек
Полина ЖУКОВА
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В Петербурге болеют гриппом и ОРВИ уже 14 тысяч человек.В Петербурге болеют гриппом и ОРВИ уже 14 тысяч человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По Северной столице все еще ходит грипп. Заболевших с его симптомами на сегодня в Петербурге около 14 тысяч человек. Об этом сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзораглавный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова. Именно такое число означает, что грипп выходит на так называемый уровень плато – пик эпидемии. После этого обычно наступает спад заболеваемости.

Среди взрослых жителей Северной столицы пороги эпидемии превышены на 13,6%. Среди детей в возрасте от 3 до 6 лет на 19%, а от 7 до 14 – на 18%. Кроме того, стало известно, что около 10 тысяч детей в Петербурге пропускают учебный процесс и находятся на карантине. Занятия прекращены примерно в 50 школьных классах по всему городу и в 40 группах детских садов.

Вице-губернатор города Анна Митянина рассказала о том, что в Северной столице вводится входной контроль во все детские учебные заведения, в том числе и дошкольные. Это необходимо для того, чтобы остановить распространение инфекции. Перед началом занятий медики будут осматривать детей и оценивать их состояние. В конце недели в Петербурге также планируется ввести запрет на посещение детьми массовых мероприятий.

Напомним, что за позапрошлую неделю в инфекционную больницу Боткина поступило рекордное количество человек – 472. На прошлой неделе взрослых заболевших было 458 человек. А около двадцати петербуржцев с гриппом попали в отделения реанимации и интенсивной терапии. К середине последнего зимнего месяца специалисты больницы Боткина прогнозируют небольшой подъем количества поступивших.

Всего в преддверии зимы в Петербурге получили прививку от гриппа 50% горожан – около 2,7 миллиона человек. Вакцина защищает как раз от тех штаммов, всплеск которых отмечают сейчас у заболевших. Среди них – грипп А, а также гонконгский (H3N2) и свиной (H1N1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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