Из-за эпидемии гриппа в Петербурге вводят входной контроль в школах и детсадах

По Северной столице все еще ходит грипп. Заболевших с его симптомами на сегодня в Петербурге около 14 тысяч человек. Об этом сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора – главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова. Именно такое число означает, что грипп выходит на так называемый уровень плато – пик эпидемии. После этого обычно наступает спад заболеваемости.

Среди взрослых жителей Северной столицы пороги эпидемии превышены на 13,6%. Среди детей в возрасте от 3 до 6 лет на 19%, а от 7 до 14 – на 18%. Кроме того, стало известно, что около 10 тысяч детей в Петербурге пропускают учебный процесс и находятся на карантине. Занятия прекращены примерно в 50 школьных классах по всему городу и в 40 группах детских садов.

Вице-губернатор города Анна Митянина рассказала о том, что в Северной столице вводится входной контроль во все детские учебные заведения, в том числе и дошкольные. Это необходимо для того, чтобы остановить распространение инфекции. Перед началом занятий медики будут осматривать детей и оценивать их состояние. В конце недели в Петербурге также планируется ввести запрет на посещение детьми массовых мероприятий.

Напомним, что за позапрошлую неделю в инфекционную больницу Боткина поступило рекордное количество человек – 472. На прошлой неделе взрослых заболевших было 458 человек. А около двадцати петербуржцев с гриппом попали в отделения реанимации и интенсивной терапии. К середине последнего зимнего месяца специалисты больницы Боткина прогнозируют небольшой подъем количества поступивших.

Всего в преддверии зимы в Петербурге получили прививку от гриппа 50% горожан – около 2,7 миллиона человек. Вакцина защищает как раз от тех штаммов, всплеск которых отмечают сейчас у заболевших. Среди них – грипп А, а также гонконгский (H3N2) и свиной (H1N1).