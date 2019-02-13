2019-02-13T20:39:56+03:00
Общество

Говоря об уборке снега в Петербурге, спикер ЗакСа процитировал Сталина

Господин Макаров напомнил, что Петербург – это самый северный мегаполис, а значит, службы всегда должны быть готовы к худшему
Галина ЛЕСУНОВА
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Решить проблему «внезапной» зимы помогут только изменения в системеРешить проблему «внезапной» зимы помогут только изменения в системеФото: Олег ЗОЛОТО
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На заседании петербургского парламента 13 февраля темой номер один стал снег. Перед депутатами об уборке города отчитались главы Жилищного комитета и Комитета по благоустройству, а также вице-губернатор Николай Бондаренко.

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– Эта зима потребовала новых подходов к вопросам коммунальной политики города, – подытожил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. – Необходим комплекс антикризисных мер – ревизия структуры и организации работы городских служб. Вместе с вопросами уборки нужно решить ряд смежных проблем: это обеспечение отрасли кадрами и техникой, изменение регулировки движения транспорта, перемещение мешающих уборке автомобилей, контроль над подготовкой города к зиме.

Заседание было острым. Депутат Максим Резник попытался высказать свою позицию, но завершить свое рассуждение, адресованное Николаю Бондаренко, ему не удалось.

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– Сами представители исполнительной власти признают ошибочность политики, – сказал Резник. – Кто виноват? Знаем, все виноваты. Но, главное, что делать? Мы предлагали объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы в рамках закона использовать силовые структуры. Но вместо этого Вы рассказываете, как замечательно провели субботник.

Снежная тема заняла и большую часть брифинга с Макаровым. На нем председатель парламента даже прибег к высказываниям Сталина.

– Как говорил верховный главнокомандующий, «Разве надо напоминать сердцу, чтобы оно стучало?» (дословно «Разве я должен напоминать своему сердцу, чтобы оно не остановилось?». – Прим. ред.), – отметил Макаров. – Петербург – это самый северный мегаполис. Говорить, что в этом году зима такая, и гадать, не подготовившись, нельзя: заложниками остаются жители Петербурга. Людям, которые отвечают за уборку и подготовку к зиме, не надо напоминать, что Петербург – северный город. Надеюсь, эта зима послужит сложным и тяжелым уроком для всех руководителей. Конечно, сложнее всего в этой ситуации Беглову. Аномальная зима показала, что службы должны сделать так, чтобы это никогда не повторилось. Я неволен рекомендовать исполнительной власти, но, думаю, Александр Дмитриевич сделает выводы.

Причиной того, что «петербуржцев подставили под снежный удар, который стал причиной многочисленных травм и даже трагедий», и депутаты, и чиновники называют «катастрофическое недофинансирование».

– Нужно менять систему: создавать ГУПы, возвратиться к советской системе содержания дворников, – считает Макаров. – Если мы говорим, что тротуары нужно передать районным организациям, а дворы – муниципалам, то вместе с территориями нужно передавать и средства. Если говорим, что бюджет должен проходить обсуждения, надо привлекать депутатов муниципального уровня, представителей ветеранских организаций, просто жителей. Это могут быть и профессионалы, которые занимаются уборкой города полсотни лет и знают, какую технику нужно закупать и каких людей нанимать.

Глава парламента подытожил, что готовиться к следующей зиме и продумывать возможные чрезвычайные ситуации нужно уже сейчас: «план должен быть подготовлен на каждый день, на каждый час».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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