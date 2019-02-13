Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев показал подросшего сына Андрея

Актер театра и кино Максим Матвеев опубликовал в Instagram редкие фото и видео со своим старшим сыном Андреем. Отец впервые привел 6-летнего мальчика на скалодром.

«Ох, как же это круто, когда начинаешь учиться чему-то новому вместе... Ощущения невероятные!», — подписал свой пост счастливый отец.

При этом видео, которым Матвеев поделился с подписчиками, Андрей сделал самостоятельно. Он запечатлел первое восхождение отца на вершину скалы, подбадривая его словами: «Ты сможешь!». А потом попросил, чтобы папа снял его тоже и обязательно отправил маме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/691737" frameborder="0"></iframe> Андрей запечатлел первый подъем отца на вершину скалы.

Подписчики наперебой принялись рассуждать, на кого же из родственников похож внук Михаила Боярского.«Какой носик-курносик. Прям мамин», «Сын на маму похож», «И на деда немного», «100% мамочкин и 100% папочкин», «На бабушку — вашу маму, Максим, похож Андрюшка», «Такой голосочек трогательный за кадром! Прелесть!», «Какой мальчишка обаятельный», «Обалдеть, как же быстро растут дети», «Крутые Матвеевы», — написали они в комментариях.

В семье Максима Матвеева и Елизаветы Боярской два сына.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, два месяца назад у Максима Матвеева и Елизаветы Боярской родился второй мальчик, которого назвали Григорием. Малыш уже стал звездой МДТ-Театра Европы, так как Елизавета берет его с собой на репетиции.