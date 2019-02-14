2019-02-14T14:35:22+03:00
Общество

Михаил Боярский о смерти Захарова: «Сережа сильно отличался от нашей поверхностной эстрады»

Друзья и коллеги вспоминают народного артиста, который умер на 69-ом году жизни в Москве
Людмила ИЛЬИНА
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Артисту было всего 68 лет.Артисту было всего 68 лет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Один из самых популярных певцов 70-х Сергей Захаров, исполнитель знаменитого романса «Очи черные» умер в ночь на 14 февраля в одной из столичных клиник. Врачи три дня боролись за его жизнь, но оказались бессильны. Причиной смерти народного артиста Сергея Захарова стала сердечная недостаточность. Сергею Геннадьевичу было всего 68 лет.

- Официальное заключение врачей после вскрытия - «сердечная недостаточность», - подтвердила «КП» председатель союза концертных деятелей Людмила Шепелева. - Его дочь до сих пор в больнице, жена еще едет. Мне очень жаль.

Сергей Геннадьевич был легендой советской эстрады. Почти все песни в его исполнении становились хитами. Весь СССР распевал «Отцвели хризантемы», «Московские окна», «Три белых коня», «Вечерний звон» и многое другое. Друзья и коллеги по сцене вспоминают сегодня Сергея Захарова.

- Мы пробовались с Сережей на одну роль в «Небесные ласточки» и к счастью, был утвержден он, - рассказал «КП» народный артист Михаил Боярский. - Там мы и познакомились. Он входил в так называемый «петербургский концертный набор», где также были: Сенчина, Альтов, Корнелюк и я. Мы шли параллельно по жизни, не перебегая дорогу друг другу, поскольку у нас разные амплуа. У него был потрясающий голос, таких больше нет, а романсы в его исполнении были невероятными. Сережа был совершенно не модным в СССР, он сильно отличался от нашей немного поверхностной эстрады. Правда, его карьера началась немного трагично.

В 77 году из-за нелепой драки с администратором ДК, где Захаров исполнял сольную программу, артиста приговорили к году тюрьмы. После такого вернуться на сцену было не просто.

- Именно наш зал делал ему первые сольные концерты после той нелепой ситуации, - вспоминает бессменный директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович. - Когда Сережа вернулся, Рахлин взял его обратно в труппу, несмотря на все рекомендации этого не делать, а я ездила в Обком партии и просила за него. Все допускают ошибки, но это не та ошибка, за которую надо так наказывать. Мне все согласовали, и с тех пор Сережа стал постоянным артистом нашего зала.

Лавринович вспоминает, что Захаров всегда был крайне востребованным. Публика скупала все билеты на его концерты, зрители его обожали за неповторимый голос и харизму. Однако, как и все творческие люди, он был разным, мог быть и вспыльчивым.

- Последний раз я общалась с ним год назад, он участвовал в нашем сборном концерте, - вспоминает Лавринович. - Он всегда выступал, лечился и снова выступал, не жалел себя, как и многие артисты. Рано ушел, очень жаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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