«Пора создавать новый «ВКонтакте»: В крупнейшей соцсети России произошел массовый взлом сообществ

«Пора саздавять новый вкантакте, этот уже испортили» и «Все менъше причын аставатъся ВК» - сообщения такого содержания (орфография сохранена) вечером 14 февраля стали появляться на страницах сообществ в одной из крупнейших российских социальных сетей.

В ссылке, прикрепленной ниже, говорилось о том, что теперь рекламодатели смогут размещать рекламу в сообщениях пользователей.

Первый официальный комментарий представителей социальной сети сводился к короткой фразе: «Мы оперативно решаем проблему, уязвимость устраняется».

В это же время отправители сообщений «троллили» администраторов «ВКонтакте», призывая пользователей переходить в Телеграмм.

На плохом русском языке спамеры критиковали ВКонтактеФото: СОЦСЕТИ

На саму рассылку спама тут же массово начали жаловаться пользователи соцсети. Также отмечались и технические сбои в работе «ВКонтакте». Что все это значит и кто стоял за сомнительными с точки зрения грамотности сообщениями – пытаются выяснить специалисты поддержки сервиса. При этом там уверены, что серьезных проблем возникнуть не должно.

- В некоторых сообществах появились нежелательные публикации: переход по ссылке приводил к распространению новых записей с ней. Ситуация под контролем. Сообщества не были взломаны, пароли их администраторов в безопасности, - заверили в службе поддержка социальной сети.