«Где выход? Там крыша обвалилась»: оказавшиеся во время обрушения в питерском вузе студенты опубликовали видео

В Петербурге продолжается спасательная операция после обрушения здания в университете ИТМО. Очевидцы, оказавшиеся на месте ЧП, опубликовали видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692277" frameborder="0"></iframe> Спасатели эвакуируют людей, заблокированных в ИТМО после обвала кровли.

В университете ИМТО на улице Ломоносова, 9 в Петербурге обрушились перекрытия около пять часов вечера в субботу, 16 февраля.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как удалось выяснить, в момент обрушения в одной из аудиторий находилась группа из 19 иностранных студентов. После того, крыша обвалилась, они были заблокированы. Однако спасателям удалось вывести их из здания по пожарным лестницам.

Рухнула крыша в здании университета Петербурга. Под завалами могут быть люди..На месте ЧП работают спасатели

Всего из университета эвакуировали 8 человек. По сообщению МЧС, погибших в университете нет. Сейчас специалисты выясняют причины, которые могли привести к обрушению перекрытий. Одна из версии - строительные работы. В здании как раз велся ремонт. На фотографиях, опубликованных с улицы Ломоносова, видны контейнеры для строительного мусора.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности».Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту обрушения перекрытий в ИТМО возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).