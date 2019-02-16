2019-02-16T21:41:30+03:00
Происшествия

Александр Беглов прибыл на место ЧП на улице Ломоносова в Петербурге

Врио губернатора проверил ход аварийных работ в корпусе университета ИТМО, в котором рухнула крыша
Петр КИБЕР
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Александр Беглов прибыл на место ЧП к аварийному корпусу ИТМО. Фото: Пресс-служба губернатора Петербурга.Александр Беглов прибыл на место ЧП к аварийному корпусу ИТМО. Фото: Пресс-служба губернатора Петербурга.
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Днем 16 февраля в одном из корпусов петербургского университета ИТМО, что на улице Ломоносова, дом 9, обрушилась часть крыши. В считанные минуты к месту ЧП прибыли все экстренные службы города. Также сюда срочно приехал и врио губернатора Александр Беглов.

- Вместе с начальником регионального управления МЧС Алексеем Аникиным глава города проинспектировал ход ликвидации последствий, - сообщает пресс-служба Смольного.

Опубликовано видео изнутри ИТМО, где рухнула часть крыши: Спасатели разбирают завалы.ГУ МЧС по Ленинградской области

Александр Беглов не только осмотрел поврежденное здание, но и зашел внутрь корпуса, а также помог выйти из помещения одной из женщин-преподавателей ВУЗа, которая была в аудитории, когда произошло обрушение.

В корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова рухнула крыша. Фото: Олег ЗОЛОТО

В корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова рухнула крыша.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Очень важно убедиться, что под завалами не осталось детей, – заявил Александр Беглов. – Сейчас приехали кинологи, собаки просматривают это пространство. Объявлен час тишины, будем надеяться, что все обойдется хорошо.

Также по указанию главы Северной столицы в администрации города был создан штаб, который возглавил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. В особом режиме чиновники Смольного будут работать до окончательного прояснения ситуации.

Студент ИТМО рассказал, что перед ЧП в университете протекал потолок.Алена ЧИЧИГИНА

Напомним, что ЧП произошло вечером 16 февраля. В корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова рухнула крыша. Она провалилась внутрь здания. Конструкции пробили перекрытия и упали с пятого этажа на первый, разрушив все по пути.

В этот момент в некоторых аудиториях корпуса проходили занятия. По счастью, жертв удалось избежать. По предварительным данным, из здания вывели около 60 находившихся там человек.

Известно, что здание достаточно старое – ему более 150 лет. Уже больше года в корпусе шел ремонт, что могло стать одной из причин происшествия. В настоящий момент на месте инцидента работают все экстренные службы Петербурга.

Фоторепортаж с места ЧП в Петербурге 16 февраля

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ИСТОЧНИК KP.RU

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