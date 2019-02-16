«Нас спасла балка, которая удержала потолок над головами»: Учительница с чутким слухом рассказала, как спасала студентов в ИТМО
Студенты ИТМО в Петербурге 16 февраля отмечают второй день рождения. Прямо во время занятия их здание сложилось, как карточный домик. Треск, грохот, пыль, паника. Только чудом никто из студентов и педагогов не пострадал. И во многом произошло это благодаря 30-летнему преподавателю университета Юлим Кальниченко. Тьютор одна из первых услышала грохот, после чего тут же начала эвакуировать студентов.
Опубликовано видео изнутри ИТМО, где рухнула часть крыши: Спасатели разбирают завалы.ГУ МЧС по Ленинградской области
Сама Юлия сейчас все еще находится на месте происшетвия, поэтому слова спасительнице передала "КП-Петербург" ее мама.
- Слава богу, все обошлось, - вздыхает Наталья. - У нее все нормально. Она рассказала мне: "Я увидела, как потолок падает. За студентов испугалась. Первые мысли о них, что их надо вывести, как это сделать?". Я испугалась, думала, что все уже - конец. Представляете, рушится потолок прямо над головой". К счастью, над головами в аудитории была балка, остановила этот потолок. Иначе могло все трагически закончиться.
Юлия услышала треск и стала выводить студентовФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Как только Кальниченко вывела студентов в безопасное место, она позвонила в МЧС и своему руководству.
Видео с места обрушения перекрытий в университете ИМТО.Олег ЗОЛОТО
- Дочь сейчас в шоковом состоянии, - продолжает мама Юлии. - Они там все в пыли, надыщалась. Там, как в тумане было - ничего не видели, когда спускались, шли по памяти. Она говорит: "Мама, мне дышать тяжело". Я спросила, почему она не обратилась к врачам? У нее легкие все забиты. Но дочь пока в стрессовом состоянии.
Юлия первой услышала треск рушившейся крышиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Юлия оказалась первой, кто услышал, как начинает рушиться круша, потолок. И это не спроста.
- Она музыкальную школу закончила, поэтому у нее слух хороший, - поясняет Наталья Викторовна. - А вообще она с детства у нас такой человек: за всех переживает, всем помогает, ответственная очень девушка.
Сама Юлия родилаась в Нижнем Тагиле в Свердловской области. После школы переехала в Петербург, закончила университет с красным дипломом. Училась в аспирантуре, сейчас кандидат филологических наук.
В здании обрушился потолок Фото: Федор Гусак
- Дочка не замужем, - улыбается мама преподавателя. - Я ей говорю: "Когда уже будешь устраивать личную жизнь?". А она мне все отвечает: "Мне некогда. Работа, студенты и все". Вот такая она.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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