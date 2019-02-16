«Как будто упала тысяча стульев»: Очевидцы рассказали о первых секундах после обрушения крыши в петербургском университете

В сети появляются все новые и новые кадры обрушения крыши в одном из корпусов ИТМО в Петербурге 16 февраля. Их снимают сами очевидцы – ребята, которые были в тот момент внутри, на верхних этажах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692276" frameborder="0"></iframe> Первые секунды после обрушения кровли в университете ИТМО.

17-летний Федор Гусак – абитуриент. В этом году молодой человек оканчивает 230 школу с углубленным изучением химии. И собирается поступать в ИТМО. Днем, 16 февраля, он, как обычно, пришел на подготовительные курсы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692294" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео изнутри ИТМО, где рухнула часть крыши: Спасатели разбирают завалы.ГУ МЧС по Ленинградской области

- ИТМО, очередные курсы по химии, я на 6 этаже. Обваливаются все шесть этажей в районе лестницы, выхода не было. Ждали спасателей, - рассказал он на своей странице в соцсети.

Есть и фотография: сломанные перекрытия, рухнувший потолок. Неудивительно, что теперь молодого человека поздравляют со вторым днем рождения.

Только чудом во время происшествия никто не пострадал.Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один юноша, рожденный в рубашке - Башир Алиев. Он, как и Федор, пришел в университет на подготовительные курсы по ЕГЭ. Когда крыша начала рушиться, он находился в одной из аудиторий на 5 этаже. Вместе с ним в кабинете занимались еще десять человек.

На место ЧП к университету приехал губернатор Петербурга Александр Беглов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692292" frameborder="0"></iframe> Студент ИТМО рассказал, что перед ЧП в университете протекал потолок.Алена ЧИЧИГИНА

- Представляете звук, который издает падающее домино? Или тысяча падающих на пол сульев?Такой стоял грохот?, - рассказывает «Комсомольской правде» Башир. – Мы услышали шум. В этот момент я, как и вся группа, побежал в противоположную сторону от звука, к окну.

Когда грохот стих, ребята выглянули в коридор. Все было в пыли, сложно было дышать. Школьники стали кашлять.

Школьники говорят, что не чем было дышать. Фото: соцсети.

- Нам повезло, так как выход с нашей стороны не был завален. Но дальше мы видели людей, которые были «отрезаны», не могли выбраться. Между нами будто была пропасть. Мы спросили у них, есть ли пострадавшие. Они ответили: «нет». После этого мы стали пробираться на улицу.

Фоторепортаж с места ЧП в Петербурге 16 февраля

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