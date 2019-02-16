Зданию почти 150 лет: эксперт рассказал о возможных причинах обрушения крыши в корпусе ИТМО в Петербурге
Возраст более ста лет – так можно сказать почти про все здания в историческом центре Петербурга. И корпус университета ИТМО на улице Ломоносова, 9, в котором сегодня частично обрушилась крыша – не исключение. Его построили в далеком 1871 году по проекту архитектора Михаила Алексеевича Макарова.
Опубликовано видео изнутри ИТМО, где рухнула часть крыши: Спасатели разбирают завалы.ГУ МЧС по Ленинградской области
Тогда, почти полтора века назад, в здании расположилось Императорское коммерческое училище. Здесь обучали химии, механике, приказному делу. Ученики обучались и на городских мануфактурах, постигая науку не только в классах.
По факту ЧП в Петербурге возбуждено уголовное дело.Фото: Олег ЗОЛОТО
Уже в советское время, в 1931 году здание перешло к Университету низкотемпературных и пищевых технологий – знаменитый на весь Ленинград «холодильник». А уже в 2011 году вуз вошел в состав ИТМО, став одним из его филиалов.
Студент ИТМО рассказал, что перед ЧП в университете протекал потолок.Алена ЧИЧИГИНА
Через несколько лет в старинном корпусе начался ремонт. Мог ли он быть причиной обрушения кровли, корреспонденту «КП-Петербург» рассказал профессор Московского государственного строительного университета, доктор технических наук Владимир Миронович Ройтман.
- Учитывая, что зданию около 150 лет, причиной мог стать естественный износ. Ее ускоряет влажность – протечки кровли и так далее. Неправильная эксплуатация здания также сильно могла повлиять на целостность конструкции, - уверен эксперт.
Причинами ЧП могли стать нарушения при проведении строительных работ, неправильная эксплуатация здания и усталость конструкций. Фото: vk.com/spb_today
Но, конечно же, окончательные выводы о причинах ЧП сделает комиссия, которая будет работать на месте обрушения.
Видео с места обрушения перекрытий в университете ИМТО.Олег ЗОЛОТО
Напомним, что ЧП произошло вечером 16 февраля. В корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова, где проводились ремонтные работы, рухнула крыша. Она провалилась внутрь здания, пробив все перекрытия с пятого до первого этажа.
В ликвидации последствий ЧП было задействовано более 200 человек служб быстрого реагирования.Фото: Олег ЗОЛОТО
По предварительным данным, погибших при обрушении крыши, нет. Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Как будто упала тысяча стульев»: Очевидцы рассказали о первых секундах после обрушения крыши в петербургском университете
Во время ЧП в здании находилось более 80 человек (подробности)
Александр Беглов прибыл на место ЧП на улице Ломоносова в Петербурге
Врио губернатора проверил ход аварийных работ в корпусе университета ИТМО, в котором рухнула крыша (подробности)
«Нас спасла балка, которая удержала потолок над головами»: Учительница с чутким слухом рассказала, как спасала студентов в ИТМО
У педагога музыкальное образование, поэтому она первая услышала треск ломающейся крыши (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Обрушение крыши в ИТМО в Петербурге 16 февраля 2019 года»