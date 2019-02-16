Зданию почти 150 лет: эксперт рассказал о возможных причинах обрушения крыши в корпусе ИТМО в Петербурге

Возраст более ста лет – так можно сказать почти про все здания в историческом центре Петербурга. И корпус университета ИТМО на улице Ломоносова, 9, в котором сегодня частично обрушилась крыша – не исключение. Его построили в далеком 1871 году по проекту архитектора Михаила Алексеевича Макарова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692294" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео изнутри ИТМО, где рухнула часть крыши: Спасатели разбирают завалы.ГУ МЧС по Ленинградской области

Тогда, почти полтора века назад, в здании расположилось Императорское коммерческое училище. Здесь обучали химии, механике, приказному делу. Ученики обучались и на городских мануфактурах, постигая науку не только в классах.

По факту ЧП в Петербурге возбуждено уголовное дело.Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже в советское время, в 1931 году здание перешло к Университету низкотемпературных и пищевых технологий – знаменитый на весь Ленинград «холодильник». А уже в 2011 году вуз вошел в состав ИТМО, став одним из его филиалов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692292" frameborder="0"></iframe> Студент ИТМО рассказал, что перед ЧП в университете протекал потолок.Алена ЧИЧИГИНА

Через несколько лет в старинном корпусе начался ремонт. Мог ли он быть причиной обрушения кровли, корреспонденту «КП-Петербург» рассказал профессор Московского государственного строительного университета, доктор технических наук Владимир Миронович Ройтман.

- Учитывая, что зданию около 150 лет, причиной мог стать естественный износ. Ее ускоряет влажность – протечки кровли и так далее. Неправильная эксплуатация здания также сильно могла повлиять на целостность конструкции, - уверен эксперт.

Причинами ЧП могли стать нарушения при проведении строительных работ, неправильная эксплуатация здания и усталость конструкций. Фото: vk.com/spb_today

Но, конечно же, окончательные выводы о причинах ЧП сделает комиссия, которая будет работать на месте обрушения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692290" frameborder="0"></iframe> Видео с места обрушения перекрытий в университете ИМТО.Олег ЗОЛОТО

Напомним, что ЧП произошло вечером 16 февраля. В корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова, где проводились ремонтные работы, рухнула крыша. Она провалилась внутрь здания, пробив все перекрытия с пятого до первого этажа.

В ликвидации последствий ЧП было задействовано более 200 человек служб быстрого реагирования.Фото: Олег ЗОЛОТО

По предварительным данным, погибших при обрушении крыши, нет. Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ».

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