2019-02-17T11:31:24+03:00
Происшествия

Университет ИТМО – об обрушении перекрытий: «Жертв и пострадавших нет»

Всех студентов и сотрудников обзвонили. Все покинули здание
Анна ПОСЛЯНОВА
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За миг до обрушения в здании было более восьмидесяти человекЗа миг до обрушения в здании было более восьмидесяти человекФото: Олег ЗОЛОТО
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Корпус Университета ИТМО на улице Ломоносова, 9 рухнул в Петербурге вчера, 16 февраля, примерно в пять часов вечера. В здании не только проводили занятия, но и шел ремонт (его на втором этаже вела компания «Петербург Реставрация»). И, как подозревают в Следственном комитете, с нарушениями правил безопасности.

Первые секунды после обрушения кровли в университете ИТМО.

– Произошло частичное обрушение перекрытий со второго по пятый этажи пятиэтажного здания, – сообщают в вузе. – Это отдельное здание учебного комплекса из нескольких корпусов, соединенных переходами.

В здании шел ремонт Фото: Олег ЗОЛОТО

В здании шел ремонтФото: Олег ЗОЛОТО

За миг до обрушения в здании было более восьмидесяти человек. Большинство из них покинули корпус сами, причем до того, как перекрытия рухнули. Эвакуацию начала одна из преподавательниц: благодаря чуткому слуху, женщина обратила внимание на легкий треск и подняла тревогу.

Опубликовано видео изнутри ИТМО, где рухнула часть крыши: Спасатели разбирают завалы.ГУ МЧС по Ленинградской области

– Основная часть людей покинула здание самостоятельно, а 21 человек был эвакуирован с помощью сотрудников МЧС, – добавляют в ИТМО.

Еще к полуночи спасатели не исключали, что под завалами могут находиться люди. На место вызвали кинологов. Однако ближе к утру в вузе успокоили: изучение завалов и обзвон педагогов и студентов показал, что все, кто был в здании, успешно его покинули.

Завалы проверили кинологи Фото: Олег ЗОЛОТО

Завалы проверили кинологиФото: Олег ЗОЛОТО

– Жертв и пострадавших нет, – подчеркивают в университете.

Доступ в разрушенный корпус закрыли, пары перераспределили по другим корпусам и адресам вуза (новое расписание составят сегодня и опубликуют не позднее 21:00). Соседние корпуса дома №9, соединенные с рухнувшим переходами, безопасны, и занятия в них будут продолжены.

Соседние корпуса дома №9, соединенные с рухнувшим переходами, безопасны Фото: Олег ЗОЛОТО

Соседние корпуса дома №9, соединенные с рухнувшим переходами, безопасныФото: Олег ЗОЛОТО

На месте продолжают работу спасатели и следователи. Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов пояснил, что «версия обрушения может быть одна, и она связана с реконструкцией здания».

Соседние корпуса безопасны Фото: Олег ЗОЛОТО

Соседние корпуса безопасныФото: Олег ЗОЛОТО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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