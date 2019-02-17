По Петербургу идет вторая волна «минирований»: эвакуируют торговые центры, больницы и обе сцены Мариинки
Вчера по Петербургу прошла волна лже-минирований торговых центров: сразу несколько комплексов эвакуировали из-за сообщения о бомбах. Сегодня телефонные террористы продолжают веселиться. Но теперь перечень объектов их нападок пополнился.
Театралы ушли, увы, ни с чемФото: Олег ЗОЛОТО
По данным очевидцев, в числе «пострадавших» – больница №26 на Костюшко: поступил звонок о взрывчатке. Эвакуировать всех больных не стали, но в здание никого не пускают. На месте работает ОМОН.
Сначала тревогу назвали ложнойФото: Олег ЗОЛОТО
Бомбы по телефону «подложили» уже в три торговых центра. Эвакуированы «Шкиперский молл» на Васильевском острове (вчера его «минировали» с перерывом в несколько часов), «Окей» на Богатырском и «Капитолий» на Коломяжском.
Эвакуация ТЦ Шкиперский молл в Санкт-Петербурге.
Посягнули «телефонные террористы» и на святое – на Мариинский театр. Эвакуация прошла и в новых, и в старом зданиях.
Эвакуация Мариинского театра.Олег ЗОЛОТО
– В старой Мариинке – полный бардак, – сообщил «Комсомолке» один из зрителей Анатолий. – Объявили об эвакуации, прервали оперу. Но на полпути всех начали возвращать обратно: ложная тревога. Люди стали метаться. В результате спектакль отменили, хотя эвакуацию – тоже. «Руслан и Людмила», шикарная постановка. Была...
Эвакуация Мариинского театра.
У всех «заминированных» объектов стоят машины спасателей, полиции, ОМОНа. Идут проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU