По Петербургу идет вторая волна «минирований»: эвакуируют торговые центры, больницы и обе сцены Мариинки

Вчера по Петербургу прошла волна лже-минирований торговых центров: сразу несколько комплексов эвакуировали из-за сообщения о бомбах. Сегодня телефонные террористы продолжают веселиться. Но теперь перечень объектов их нападок пополнился.

Театралы ушли, увы, ни с чемФото: Олег ЗОЛОТО

По данным очевидцев, в числе «пострадавших» – больница №26 на Костюшко: поступил звонок о взрывчатке. Эвакуировать всех больных не стали, но в здание никого не пускают. На месте работает ОМОН.

Сначала тревогу назвали ложнойФото: Олег ЗОЛОТО

Бомбы по телефону «подложили» уже в три торговых центра. Эвакуированы «Шкиперский молл» на Васильевском острове (вчера его «минировали» с перерывом в несколько часов), «Окей» на Богатырском и «Капитолий» на Коломяжском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692360" frameborder="0"></iframe> Эвакуация ТЦ Шкиперский молл в Санкт-Петербурге.

Посягнули «телефонные террористы» и на святое – на Мариинский театр. Эвакуация прошла и в новых, и в старом зданиях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1072" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692375" frameborder="0"></iframe> Эвакуация Мариинского театра.Олег ЗОЛОТО

– В старой Мариинке – полный бардак, – сообщил «Комсомолке» один из зрителей Анатолий. – Объявили об эвакуации, прервали оперу. Но на полпути всех начали возвращать обратно: ложная тревога. Люди стали метаться. В результате спектакль отменили, хотя эвакуацию – тоже. «Руслан и Людмила», шикарная постановка. Была...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692364" frameborder="0"></iframe> Эвакуация Мариинского театра.

У всех «заминированных» объектов стоят машины спасателей, полиции, ОМОНа. Идут проверки.