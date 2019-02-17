2019-02-17T14:12:37+03:00
Происшествия

По Петербургу идет вторая волна «минирований»: эвакуируют торговые центры, больницы и обе сцены Мариинки

Из-за звонка о бомбе пришлось прервать оперу «Руслан и Людмила» [фото, видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Остановлена работа во всех зданиях Мариинского театраОстановлена работа во всех зданиях Мариинского театраФото: Олег ЗОЛОТО
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Вчера по Петербургу прошла волна лже-минирований торговых центров: сразу несколько комплексов эвакуировали из-за сообщения о бомбах. Сегодня телефонные террористы продолжают веселиться. Но теперь перечень объектов их нападок пополнился.

Театралы ушли, увы, ни с чем Фото: Олег ЗОЛОТО

Театралы ушли, увы, ни с чемФото: Олег ЗОЛОТО

По данным очевидцев, в числе «пострадавших» – больница №26 на Костюшко: поступил звонок о взрывчатке. Эвакуировать всех больных не стали, но в здание никого не пускают. На месте работает ОМОН.

Сначала тревогу назвали ложной Фото: Олег ЗОЛОТО

Сначала тревогу назвали ложнойФото: Олег ЗОЛОТО

Бомбы по телефону «подложили» уже в три торговых центра. Эвакуированы «Шкиперский молл» на Васильевском острове (вчера его «минировали» с перерывом в несколько часов), «Окей» на Богатырском и «Капитолий» на Коломяжском.

Эвакуация ТЦ Шкиперский молл в Санкт-Петербурге.

Посягнули «телефонные террористы» и на святое – на Мариинский театр. Эвакуация прошла и в новых, и в старом зданиях.

Эвакуация Мариинского театра.Олег ЗОЛОТО

– В старой Мариинке – полный бардак, – сообщил «Комсомолке» один из зрителей Анатолий. – Объявили об эвакуации, прервали оперу. Но на полпути всех начали возвращать обратно: ложная тревога. Люди стали метаться. В результате спектакль отменили, хотя эвакуацию – тоже. «Руслан и Людмила», шикарная постановка. Была...

Эвакуация Мариинского театра.

У всех «заминированных» объектов стоят машины спасателей, полиции, ОМОНа. Идут проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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