Эдита Пьеха опубликовала архивный кадр с дочерью Илоной

Народная артистка СССР Эдита Пьеха не отстает от тенденций времени. У нее тоже есть страница в Instagram, где она периодически публикует афиши своих концертов и раритетные снимки. Так сегодня утром Эдита Станиславовна разместила для всеобщего обозрения совместную фотографию с маленькой Илоной. Сегодня дочери эстрадной певицы исполнилось 58 лет.

В молодости Пьеха очень много работала и мало уделяла девочке внимания. Об этом певица рассказала в интервью.

«Дело в том, что Илонку до 15 лет воспитывала бабуля. Она ее ни в чем не ограничивала и жутко раскормила. Представляете, если цыпленок табака, то сразу две штуки. Как-то мы поехали с дочкой во Францию в гости к моей тете и та, увидев, сколько весит Илонка, вызвала врача. Врач поставил диагноз: волчий желудок, то есть расширенный. Она уже просто не могла есть меньше. В гостях же вместо целой курицы ей, как всем, давали только ножку, что казалось для нее тяжелой диетой, и она очень из-за этого плакала. Потом привыкла, похудела и уже через месяц посмотрела на себя другими глазами – оказывается она не уродина. Позже за границей я покупала ей вещи, примеряя их на себя – у нас стали одинаковые фигуры».