Катя IOWA: «На первое свидание мужа пригласила сама»

«Мама, когда я рядом с ним я забываю где, я забываю, кто я», поет в одной из своих песен бессменная солистка группы IOWA Катя Иванчикова. И поет не случайно. Есть в жизни Кати мужчина, рядом с которым происходит именно так. 31-летняя Катя и 36-летний Леонид Терещенко поженились в 2012 году, а вместе уже 10 лет. Она певица, он - гитарист группы IOWA. Творчество и личная жизнь идут рядом. Вместе 24 на 7, и так всегда. Однако за 10 лет ребята только укрепили свои отношения. Причина всему неординарность пары. Они не привязываются к праздникам, а делают сюрпризы просто так, забывают про годовщину своей свадьбы, совершают спонтанные поступки и постоянно находятся в творческом потоке. В преддверии любимых праздников Катя и Леонид поделились секретом своего счастья.

Я сказала себе: «Остановись, он слишком красив».

- Расскажите о том, как вы познакомились?

- Катя IOWA: Это было 10 лет назад на совместном концерте в Могилеве, но играли мы в разных группах. У меня был дебют, а Лёня со своей группой «CarpenDiaz» был хедлайнером (гвоздь программы - прим. Авт.). Мы давали интервью в одной гримерке, Лёня сидел на диване, и я подумала: «Классный парень». Но сказала себе остановиться, это не мое, ему явно нравятся другие девушки, и запретила себе даже думать о нем.

- Почему?

- Катя: Подумала, что он самый красивый из тех, кого я когда- либо видела, а самые красивые, как правило, очень опасные.

- Леонид, а у вас какое первое впечатление?

- Леонид Терещенко: Этот эпизод, честно, не помню. Я впервые увидел Катю на экране телевизора. Она участвовала в «Звездном дилижансе» - это белорусский аналог «Фабрики звезд». Сразу запомнилась ее внешность, голос, то, как она жестикулирует, и вообще ее энергетика.

- А как же тогда образовалась ваша группа?

- Катя: Я искала гитариста, мне написал знакомый, что есть крутой парень, который как раз ушел из своей группы, у него сейчас депрессия. Дал мне номер Лёни, и я поняла, что, кажется, я нашла своего музыканта.

- Леня: Я долго не брал телефон, потому что номер был мне не знаком, но когда услышал голос Кати, удивился и был приятно шокирован, что меня пригласили.

- Катя: Помню, Леня пришел на репетицию, и все совпало... Это была любовь с первого взгляда. Потом, правда, полгода решали, встречаться нам или нет. Хотя оба уже не представляли жизнь друг без друга. Друзья над нами подшучивали, а мы не понимали, почему, так как не отдавали себе отчета, что к тому времени уже были парой.

Их связала музыка.

- Я знаю, что ваше первое свидание было запоминающимся…

- Катя: Да, причем назначила его я сама. Купила билеты на концерт «Сплин», и предложила поехать из Могилева в Минск на маршрутке, в день рождения Лени. Тогда мы опоздали на последнюю маршрутку в Могилев и просто гуляли по ночному Минску. Мы были голодные, потому что все магазины и кафе были закрыты, но счастливые.

Леня: Это было потрясающее путешествие, ощущение, что мы уехали на другой материк, а не в соседний город. Мир как будто перевернулся.

- Песня «Маршрутка» навеяна этим путешествием?

- Леня: Не совсем. Мы жили в маленьком городе, где все ездили на маршрутках. И в них проходила какая-то своя отдельная жизнь. Когда ты сидишь в тесном пространстве, а напротив тебя другой человек, и эти контакты глазами и «Передайте за проезд». Это какая-то своя атмосфера. Там ты будто проживаешь целую жизнь.

- Потом начался конфетно-букетный период?

- Катя: Ну как сказать… Мы как-то сразу погрузились в творчество. Совместные репетиции, концерты, постоянно рядом, поэтому как-то даже на свидания не ходили. На первой же репетиции придумали сразу две песни «Жанна Д’Арк» и «Магадан. С тех пор, наша личная жизнь и творчество переплетены.

- Смотришь на вас, и думаешь, а эти ребята вообще ссорятся?

- Леня: Честно, даже не понимаю, как люди на бытовой почве строят грандиозные скандалы. У нас такого нет. И еще, не знаю, как живут пары, которые молчат и копят обиды в себе. Мне, например, важно знать, что мой любимый человек думает, что его тревожит. Так, что, если что-то беспокоит, надо сразу говорить. И важно еще, как ты это говоришь, в какой форме, нужно быть внимательным. Важно чувствовать друг друга. Отношения – это как стоять на доске для серфинга вдвоем, если один начинает делать более активные действия, вы упадете.

На сцене ребята тоже всегда вместе.

Хорошее настроение заразно

- Вы 10 лет вместе. У вас наверняка появились свои традиции. Скоро праздники. Дарите друг другу особенные подарки? Делаете сюрпризы?

- Катя: Так сложилось, что мы не очень заморачиваемся с подарками. Можем преподнести друг другу подарки в любой момент, без особого повода. Леня дарит мне цветы вне праздников или говорит, останавливая машину у магазина: «Давай поднимем настроение, купим тебе что-нибудь классное». Или, например, он где-то услышит, что я хочу какую-то конкретную сумку, и спустя какое-то время дарит мне ее, и она идеально подходит под любой образ. Леня знает, что я люблю снимать, поэтому подарил мне классную камеру, на которую можно снимать фильмы. На нее мы сняли клип «Падай».

- А как же личные даты?

- Катя: Мы спонтанные, сложно вспомнить к какому празднику, какие подарки были куплены. Например, про годовщину нашей свадьбы нам сказала моя мама. Поздравила нас, а мы в один голос спросили: «А с чем?» Плохо это или хорошо, но в нашей семье сложилось так.

Детей, конечно, планируем

- Скоро череда приятных праздников. Где будете отмечать?

- Леня: Мы встречаем обычно где-то на сцене и конечно это, и есть наше поздравление друг другу. Сцена это второй дом. Можно сказать, что мы встречаем праздники дома, обнимаемся музыкой и эмоциями людей.

- Читала в одном из интервью, что Катя хочет ребенка...

- Леня: Да, детей планируем и сейчас все чаще думаем об этом, готовимся. Смотрим на другие семьи, на гастролирующих музыкантов, у которых рождаются дети, и убеждаемся, что все можно совмещать! Главное в этой ситуации – чувство юмора: в бытовой райдер включить пеленки и новую пустышку в каждом городе.