2019-02-17T23:49:47+03:00
Звезды

Катя IOWA: «На первое свидание мужа пригласила сама»

Катя IOWA и Леонид Терещенко о спонтанности в отношениях и о том, как отмечать праздники
Людмила ИЛЬИНА
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Свадебная церемония была невероятно красивая.Свадебная церемония была невероятно красивая.
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«Мама, когда я рядом с ним я забываю где, я забываю, кто я», поет в одной из своих песен бессменная солистка группы IOWA Катя Иванчикова. И поет не случайно. Есть в жизни Кати мужчина, рядом с которым происходит именно так. 31-летняя Катя и 36-летний Леонид Терещенко поженились в 2012 году, а вместе уже 10 лет. Она певица, он - гитарист группы IOWA. Творчество и личная жизнь идут рядом. Вместе 24 на 7, и так всегда. Однако за 10 лет ребята только укрепили свои отношения. Причина всему неординарность пары. Они не привязываются к праздникам, а делают сюрпризы просто так, забывают про годовщину своей свадьбы, совершают спонтанные поступки и постоянно находятся в творческом потоке. В преддверии любимых праздников Катя и Леонид поделились секретом своего счастья.

Я сказала себе: «Остановись, он слишком красив».

- Расскажите о том, как вы познакомились?

- Катя IOWA: Это было 10 лет назад на совместном концерте в Могилеве, но играли мы в разных группах. У меня был дебют, а Лёня со своей группой «CarpenDiaz» был хедлайнером (гвоздь программы - прим. Авт.). Мы давали интервью в одной гримерке, Лёня сидел на диване, и я подумала: «Классный парень». Но сказала себе остановиться, это не мое, ему явно нравятся другие девушки, и запретила себе даже думать о нем.

- Почему?

- Катя: Подумала, что он самый красивый из тех, кого я когда- либо видела, а самые красивые, как правило, очень опасные.

- Леонид, а у вас какое первое впечатление?

- Леонид Терещенко: Этот эпизод, честно, не помню. Я впервые увидел Катю на экране телевизора. Она участвовала в «Звездном дилижансе» - это белорусский аналог «Фабрики звезд». Сразу запомнилась ее внешность, голос, то, как она жестикулирует, и вообще ее энергетика.

- А как же тогда образовалась ваша группа?

- Катя: Я искала гитариста, мне написал знакомый, что есть крутой парень, который как раз ушел из своей группы, у него сейчас депрессия. Дал мне номер Лёни, и я поняла, что, кажется, я нашла своего музыканта.

- Леня: Я долго не брал телефон, потому что номер был мне не знаком, но когда услышал голос Кати, удивился и был приятно шокирован, что меня пригласили.

- Катя: Помню, Леня пришел на репетицию, и все совпало... Это была любовь с первого взгляда. Потом, правда, полгода решали, встречаться нам или нет. Хотя оба уже не представляли жизнь друг без друга. Друзья над нами подшучивали, а мы не понимали, почему, так как не отдавали себе отчета, что к тому времени уже были парой.

Их связала музыка.

Их связала музыка.

- Я знаю, что ваше первое свидание было запоминающимся…

- Катя: Да, причем назначила его я сама. Купила билеты на концерт «Сплин», и предложила поехать из Могилева в Минск на маршрутке, в день рождения Лени. Тогда мы опоздали на последнюю маршрутку в Могилев и просто гуляли по ночному Минску. Мы были голодные, потому что все магазины и кафе были закрыты, но счастливые.

Леня: Это было потрясающее путешествие, ощущение, что мы уехали на другой материк, а не в соседний город. Мир как будто перевернулся.

- Песня «Маршрутка» навеяна этим путешествием?

- Леня: Не совсем. Мы жили в маленьком городе, где все ездили на маршрутках. И в них проходила какая-то своя отдельная жизнь. Когда ты сидишь в тесном пространстве, а напротив тебя другой человек, и эти контакты глазами и «Передайте за проезд». Это какая-то своя атмосфера. Там ты будто проживаешь целую жизнь.

- Потом начался конфетно-букетный период?

- Катя: Ну как сказать… Мы как-то сразу погрузились в творчество. Совместные репетиции, концерты, постоянно рядом, поэтому как-то даже на свидания не ходили. На первой же репетиции придумали сразу две песни «Жанна Д’Арк» и «Магадан. С тех пор, наша личная жизнь и творчество переплетены.

- Смотришь на вас, и думаешь, а эти ребята вообще ссорятся?

- Леня: Честно, даже не понимаю, как люди на бытовой почве строят грандиозные скандалы. У нас такого нет. И еще, не знаю, как живут пары, которые молчат и копят обиды в себе. Мне, например, важно знать, что мой любимый человек думает, что его тревожит. Так, что, если что-то беспокоит, надо сразу говорить. И важно еще, как ты это говоришь, в какой форме, нужно быть внимательным. Важно чувствовать друг друга. Отношения – это как стоять на доске для серфинга вдвоем, если один начинает делать более активные действия, вы упадете.

На сцене ребята тоже всегда вместе.

На сцене ребята тоже всегда вместе.

Хорошее настроение заразно

- Вы 10 лет вместе. У вас наверняка появились свои традиции. Скоро праздники. Дарите друг другу особенные подарки? Делаете сюрпризы?

- Катя: Так сложилось, что мы не очень заморачиваемся с подарками. Можем преподнести друг другу подарки в любой момент, без особого повода. Леня дарит мне цветы вне праздников или говорит, останавливая машину у магазина: «Давай поднимем настроение, купим тебе что-нибудь классное». Или, например, он где-то услышит, что я хочу какую-то конкретную сумку, и спустя какое-то время дарит мне ее, и она идеально подходит под любой образ. Леня знает, что я люблю снимать, поэтому подарил мне классную камеру, на которую можно снимать фильмы. На нее мы сняли клип «Падай».

- А как же личные даты?

- Катя: Мы спонтанные, сложно вспомнить к какому празднику, какие подарки были куплены. Например, про годовщину нашей свадьбы нам сказала моя мама. Поздравила нас, а мы в один голос спросили: «А с чем?» Плохо это или хорошо, но в нашей семье сложилось так.

Детей, конечно, планируем

- Скоро череда приятных праздников. Где будете отмечать?

- Леня: Мы встречаем обычно где-то на сцене и конечно это, и есть наше поздравление друг другу. Сцена это второй дом. Можно сказать, что мы встречаем праздники дома, обнимаемся музыкой и эмоциями людей.

- Читала в одном из интервью, что Катя хочет ребенка...

- Леня: Да, детей планируем и сейчас все чаще думаем об этом, готовимся. Смотрим на другие семьи, на гастролирующих музыкантов, у которых рождаются дети, и убеждаемся, что все можно совмещать! Главное в этой ситуации – чувство юмора: в бытовой райдер включить пеленки и новую пустышку в каждом городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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