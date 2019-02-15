2019-02-15T12:47:31+03:00
Общество

«Парфюм поможет завоевать мужчину»: Эксперт рассказала, как подобрать себе духи и что творят правильные запахи

Специалист по нишевой парфюмерии Анна Марущенко объяснила, почему не стоит зацикливаться на популярных марках духов Dior, Chanel и Versace
Людмила ИЛЬИНА
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Важно найти свой запах.Важно найти свой запах.
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Запахи. Они окружают нас повсюду: приятные и не очень, связанные с человеком, местом или событием. Запахи формируют наши эмоции, будоражат фантазии и провоцируют на действия. А можно ли с помощью запаха расположить к себе противоположный пол или продвинуться по кратерной лестнице? В преддверии праздников мы поговорили с экспертом нишевой парфюмерии Анна Марущенко в эфире радио «КП» и выяснили, как правильно подобрать аромат своей мечты.

«Открываешь флакончик, и ты на берегу холодного озера»

- У каждого человека должен быть ароматный портрет. Важно найти свой запах, - утверждает Анна Марущенко. - Сегодня, когда мы пользуемся люксовой парфюмерией, мы все пахнем одинаково. Нет идентификации, что ты не такой, как все. Нишевая парфюмерия дает нам возможность быть индивидуальными.

К слову, а чем отличается люксовый парфюм от нишевого? Люкс - ароматы известных домов, которые 100% нравятся. При их создании учитывается пол, возраст, социальный статус, покупателей. Это массовая парфюмерия, такая как Dior, Chanel, Versace и др. Нишевая парфюмерия - другая история, другие ароматы. Ты берешь флакон, открываешь колпачок, и вдруг ты - на берегу холодного озера или на восточном базаре. И парфюмер, который создает такие ароматы, не думает, кому это понравится, и понравится ли вообще. Он творит, и в итоге такой парфюм понравится трем людям. Но совершенно точно, что они его оценят сполна!

- Сегодня почти не осталось девушек, у которых нет, например, чего-то из Chanel, - говорит Анна. - Потому что это самый популярный бренд. Это не плохо, но девушку с таким ароматом не запомнят - таких миллион. Задайте себе вопрос: Кто вы? Что вы хотите от вашего парфюма? Вы хотите завоевать мир или скрыть свою силу? Ответив на эти вопросы, сузиться и ваш выбор.

Эксперт в области нишевой парфюмерии Анна Марущенко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперт в области нишевой парфюмерии Анна Марущенко.Фото: Олег ЗОЛОТО

Пачули, выращенный в тени иланг-иланг

Кстати, ниша не всегда дорогой продукт. Флакончик может стоить не дороже 8 тыс. рублей. Но бывает, парфюмер использует эксклюзивные компоненты. Например, есть просто пачули, а есть пачули, который выращенный в тени тропического дерева иланг-иланг. Его специально сажают, чтобы получить этот неповторимый запах.

- Парфюмерный гардероб надо подбирать, как и одежду, - утверждает эксперт. - В современном мире хорошо, когда у женщины есть пять ароматов. Парфюм на работу должен быть более деликатный, но только если нет задачи кому-то понравиться. На выход можно нанести что-то более смелое. Для торжественного события, когда вы надеваете красивое дорогое платье, подойдет особенный флакончик.

Духи и феромоны. Женщинам обещают, что они позволят добиться любого мужчину, купив заветный флакончик. Так ли это?

- Если женщина верит, что покупая флакончик духов с феромонами, она будет желанной и сексуальной, она будет такой. Конечно, это психология, но это работает, - объясняет Анна. - Если вы хотите привлечь мужчину, есть ароматы, которые им нравятся. Например, восточные, но не приторные, цветочные ароматы ассоциируются у мужчин с женственностью, нежностью. Не стоит искать ноты в парфюме, которые у мужчин ассоциируются с мужчиной: ноты дерева, метала и кожи. Мужчина, как правило, не ищет мужчину.

С этим ароматом я чувствую себя красивой и уверенной

Не стоит забывать и про сезонность при выборе духов. Например, цитрусы летом, когда все цветет и пахнет, будут отлично разбавлять и освежать, а зимой будут звучать не так красиво. Если нанести теплые, восточные, пряные запахи летом, они просто задушат, как теплый шарф на шее, а зимой будут отлично согревать.

- Я помогла одной клиентке подобрать ее аромат, а через неделю получила сообщение: «Это невероятно, но с этим ароматом я чувствую себя красивой и уверенной», - поделилась Анна. - На нее стали обращать внимание мужчины, она стала ощущать себя по-другому и когда это происходит, мы притягиваем нужных людей и события. Это все равно, что надеть красивое платье и каблуки: вы выпрямляете спину, а походка становится более сексуальной. Духи должны в вас что-то шевелить, если в вас не происходит этих вибраций, это плохие духи, выбросите их.

Девушку с известным ароматом не запомнят - таких миллион. Так что - выделяйтесь!

Девушку с известным ароматом не запомнят - таких миллион. Так что - выделяйтесь!

Чтобы начать поиски аромата своей мечты, определитесь с тем, какие запахи вы предпочитает. Посмотрите, что у вас сейчас на полке, и определите к какому семейству относится ваш аромат: цветочный, древесный, цитрусовый, кожаный, восточный шипровый или фужерный. Определите свое семейство и вперед в магазин к полкам с нишевой парфюмерией. Ищите аромат того же семейства.

- Свой вкус надо взращивать, ходить и нюхать. Как разбираться в искусстве, только насмотренностью. Чем больше мы видим, тем больше мы различаем, чем больше мы слушать ароматы, тем больше мы понимаем, что наше, а что - нет. Это как поход в спортзал. Нос - это такая же мышца. Не гонитесь за модой и трендами. Моды нет, есть только поиск собственного стиля.

Наносите парфюм туда, куда вы хотите, чтобы вас целовали

Кстати, говорят если человек не чувствуете аромат, он ему подходит - это миф. Зачем тогда его носить? Чем меньше вы наносите духов, тем лучше вы будете его чувствовать.

- Считается, что правильно наносить парфюм на пульсирующие точки, - объясняет Марущенко. - На запястье, за ушками, на изгиб локтей, там аромат раскрывается лучше всего. На затылке под линией роста волос - там он смешивается с запахом пота, волос и кожи и по-другому начинает играть. Если наносить на волосы, он будет дольше держаться, но не раскроется. А вообще как говорила Мэрилин Монро: «Наносите парфюм туда, куда вы хотите, чтобы вас целовали».

Выбрать парфюм в качестве подарка сложно, но есть бренды максимально безопасные. Не берите сильно радикальные запахи.

- Когда я слышу, чем пользуется человек, для меня сразу многое становится понятно о нем: его социальный статус, вкусы, характер. И, наоборот, видя человека, зная его историю, можно сказать, что ему подойдет. Ведь если говорить о нишевой парфюмерии, покупая духи, мы покупаем не только аромат, но и ценности, историю с ними связанную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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