Алексей Блинов о скандале с Александром Друзем: «Это бросает тень на все интеллектуальное сообщество»

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, пожалуй, один из самых интеллектуальных людей в России. Он знает ответы на все вопросы. Вот только с новой задачей пока справиться не может. Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Абрамовича в том, что тот пытался выкупить у него правильные ответы на вопросы, по бросовой цене в 700 тыс. руб. Друзь обвинения отрицает, однако никаких развернутых комментариев не дает. Надо сказать, что знатоки и раньше принимали участие в пресловутом «Кто хочет стать миллионеров?», но в этот раз что-то пошло не так.

Друзь ответил на обвинения в подкупе на «Кто хочет стать миллионером?» 00:00 00:00

- Это крайне неприятная тема, которая бросает тень на всех нас. Я играл и в «Что? Где? Когда?», и в «Кто хочет стать миллионером?» где редактором был Илья, - прокомментировал «КП» - Петербург» двукратный обладатель «Хрустальной совы» Алексей Блинов. - Все интеллектуальное движение огромное и всегда четко понимало, что можно зарабатывать деньги своим умом. Я не хочу верить, что у нас это вообще возможно. Это наносит урон и накладывает отпечаток на всех, кто входит в наш клуб.

Скандальный выпуск игры "Кто хочет стать миллионером?" с Александром Друзем.Главный редактор программы Илья Бер обвинил в подкупе магистра "Что? Где? Когда?"

Интеллектуальные игры очень популярны в России. Блинов отмечает, что это отличный мотиватор для образования и развития молодежи.

- Сама система игр построена на том, чтобы не пытаться найти ответы, а научиться работать с информацией и находить эти ответы самому. Для меня это было таким же шоком, как и для других участников. Этого быть не может, потому что не может быть!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/691683" frameborder="0"></iframe> Редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер отреагировал на обвинения со стороны Друзя и Сиднева.

Сегодня руководство Первого канала приняло волевое решение и отстранило участников скандала от эфиров. «Неэтичный и недопустимый поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков,» - говориться в официальном обращении канала.

- С точки зрения правообладателей и производителей канала это верный ход, - рассуждает Блинов. - С другой стороны, и один и второй делали очень много для программ, поэтому пострадает в первую очередь зритель.

Напомним, Александр Друзь является постоянным участников игр с 1981 года. Он поставил множества рекордов, в том числе как самый постоянный игрок программы.

- Игра занимает все место в его жизни, - вздыхает Алексей Владимирович. - Друзь - это образ «Что? Где? Когда?», и мы наносим удар не только по Саше, но и по всему образу игры и участникам. Его сердце навсегда отдано этой игре, он жил этим.

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22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. Пока стороны выясняют отношения, предлагаем вам ответить на те самые вопросы. Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст (подробности)