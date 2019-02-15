2019-02-15T15:57:29+03:00
Общество

В Японском саду в Петербурге зацвела сакура

Полюбоваться красотой восточной природы можно в Ботаническом саду на Аптекарском острове [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге, раньше, чем в Японии, зацвела сакура.В Петербурге, раньше, чем в Японии, зацвела сакура.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сезон цветения сакуры – настоящее события для жителей Страны восходящего солнца. Японцы специально берут отпуска и семьями идут наслаждаться красотой розово-белых лепестков вишни. Но и в Петербурге можно стать свидетелями этого события. Первая сакура расцвела в Ботаническом саду на Аптекарском острове.

В Ботаническом саду в Петербурге зацвела сакура.Олег ЗОЛОТО

- На самом деле, ничего необычного в таком раннем времени цветения сакуры нет. Это самый ранний сорт, а сам экземпляр бонсайный - маленький, - Рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» заместитель заведующего Ботанического сада и куратор Японского сада Юрий Калугин.

Но если размером деревца посетители Японского сада могут быть немного разочарованы – в воображении обычно вырисовывается картинка как в Японии с пышно цветущими вишнями, то расцветка точно удивит любителей природы. В Петербурге расцвела одна из самых красных сакур. Она очень темная, чем сильно отличается от своих бело-розовых «родственников».

- Она цветет первой, но на смену ей придут другие сакуры, которые расцветут в нашем саду чуть позднее, - пообещал Юрий Калугин.

Полюбоваться цветением в Ботанический сад на Аптекарском острове пришли десятки петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полюбоваться цветением в Ботанический сад на Аптекарском острове пришли десятки петербуржцев.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но чем петербуржцы могут гордиться, так тем, что в нашем северном городе «зимняя вишня» распустилась раньше, чем в Японии. Впрочем, желающим увидеть цветущее растение стоит поторопиться, ведь долго сакура стоять не будет.

- Цветение сакуры – явление мимолетное. Максимум – дней десять, а то и меньше, - пояснил куратор Японского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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