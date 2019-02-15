Финалист шоу «Голос. Дети» Азер Насибов: «Благодаря проекту я похудел на 20 килограммов»
Есть ли жизнь после «Голоса»? Зрители спорят об этом уже не первый год. Пока по телевизору показывают очередной «детский» сезон, «Комсомолка» узнала, чем сейчас живут петербуржцы, которые были популярны у зрителей.
Анастасия ТИТОВА, финалистка 1 сезона:
В два с половиной года родители Насти Титовой отвели кроху в вокальную школу. В девять лет девочка впервые увидела американский телепроект «Голос», и сразу влюбилась.
- Когда в 2012 году на первом канале стартовал наш «Голос», мы собирались всей семьей, и смотрели каждый выпуск, - вспоминает Настя. - А когда объявили кастинг в детский «Голос» не раздумывая, заполнили заявку. Родители меня поддержали.
На слепых прослушиваниях тринадцатилетняя девочка исполнила песню «Moon river», к ней развернулись сразу три наставника. Настя выбрала Пелагею, и вместе с ней дошла до самого финала.
С бывшей наставницей Пелагеей Настя, которой теперь уже восемнадцать, до сих пор в хороших отношениях.
- После проекта наступило забавное время, - вспоминает Анастасия. - Меня начали узнавать на улице. Приезжаю в магазин, ко мне подходят люди, что-то спрашивают, фотографируются, берут автографы. Это продолжалось года два-три.
Настя признается, что стала более закрытой из-за обрушившейся на нее славы.
- В 2017 году я поступила в университет, стала учиться на пиар-специалиста, - заявила Титова. - Музыка в моей жизни навсегда, но параллельно я развиваюсь и в учебе, хочу получить профессию.
С бывшей наставницей Пелагеей Настя, которой теперь уже восемнадцать, до сих пор в хороших отношениях. Несколько раз выступала на ее сольных концертах и даже познакомилась с мамой. А сейчас девушка записывает первые авторские песни – исполнять каверы уже не так интересно.
Матвей СЕМИШКУР, финалист 2 сезона:
Музыкой Матвей занимается с пяти лет. Когда ему исполнилось семь, он первый раз взял в руки гитару, а услышав песню Стинга «Shape of My Heart» решил непременно ее выучить. Именно с этой песней он и прошел слепые прослушивания в «Голос».
- Я выбрал Пелагею и не пожалел, она очень добрая. А если ругается, то только по делу, - вспоминает Семишкур. - Год после проекта мы часто общались, она приглашала нас на свои проекты. Это очень ценный опыт для меня.
После шоу Матвей начал еще усердней заниматься музыкой: барабаны, фортепиано, выступление на концертах. Концертов к слову стало больше, появились первые заработки.
- Мы даже пели на красной площади: Пелагея, я и Миша Смирнов (другой участник шоу - прим. Авт.), - хвастается Матвей. - Меня стали узнавали на улице, и это приятно.
После шоу Матвей начал еще усердней заниматься музыкой.
Сейчас Матвею шестнадцать, и он решает, куда поступать учиться.
- Музыкой я в любом случае буду заниматься, но скорее всего, пойду в медицину, - говорит Матвей. - Проекту я благодарен. Не каждый бы смог продвинуться так далеко.
Евдокия МАЛЕВСКАЯ, финалистка 2 сезона:
Евдокия, как и многие другие на шоу пришла с большим музыкальным опытом. С пяти лет девочка занималась вокалом и играла в театре, в семь поняла, что хочет быть оперной певицей. А к тринадцати, когда пришла на «Голос», за ее плечами уже был большой артистический опыт.
- Я тогда уже выступала в Мариинском театре, театре «Санкт-Петербург Опера», театре Музыкальной Комедии и других, - рассказала Евдокия. - Даже был опыт съемок в кино.
На слепых прослушиваниях к Евдокии повернулся только Дима Билан, но девочка смогла доказать всем, что она очень талантливая исполнительница.
- «Голос» изменил мою жизнь, меня увидели миллионы зрителей. Люди стали узнавать на улице, до сих пишут в соцсетях и интересуются моим творчеством, - говорит Малевская.
Евдокия признается, что «Голос» изменил ее жизнь.
Сейчас Евдокии уже шестнадцать. Ее можно увидеть на многих петербургских подмостках. Она участвует в мюзиклах ЛДМ, выступает на сцене театра имени Акимова, поет в «Санктъ-Петербург Опере». А минувшим летом, по приглашению Парижской Национальной оперы, исполняла партию Царевича Феодора в опере «Борис Годунов» в столице Франции.
- Конечно, на своем пути я сталкивалась и сталкиваюсь с трудностями, - вздыхает Малевская. - Не все дается мне легко. Но в этом и заключается жизнь - «через тернии к звездам». Думаю, что трудности, которые мы преодолеваем - это и есть счастье.
Азер НАСИБОВ, финалист 3 сезона:
Азер вырос в маленьком городке Ленинградской области. С 11 лет мальчик стал заниматься музыкой и понял, что это станет его профессией. В «Голос» попал только со второго раза, зато как! Спел песню «Maby I, maby you». К пятнадцатилетнему подростку тоже повернулись все члены жюри, и он выбрал Пелагею.
- С Пелагей мы общаемся, иногда видимся, - поделился Азер. - Она дает советы, направляет меня. После шоу меня стали приглашать на концерты, было несколько туров, начал зарабатывать первые деньги. А главное я переехал в Москву, и поступил в музыкальный колледж при Гнессеных.
Тогда к Азеру повернулись все члены жюри.
Сейчас Азеру восемнадцать, и недавно у него состоялся еще один дебют: он выпустил авторскую песню «The dream». Да и выглядит парень теперь совсем иначе.
- После проекта я взялся за себя, и похудел на двадцать килограммов, - вспоминает Азер. - Посмотрел на себя на экране и понял, что артист должен выглядеть иначе. Я задал себе вопрос: «Хочу ли я видеть себя таким?» И решил, что должен стать лучше. Теперь даже чувствую себя иначе, стал более уверенным в себе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Шоу: Голос»