Стас Барецкий с «калашом» наперевес устроил разборки в стиле 90-х в центре Петербурга

Шоу, киносъемки, или же реальное похищение – этими вопросами задавались жители Васильевского острова, ставшие свидетелями сцены «разборки в стиле 90-х». На глазах у всех из черного внедорожника выскочил мужчина с автоматом и затолкал в машину девушку. Джип рванул с места. В человеке в «калашом» прохожие узнали Стаса Барецкого.

- Да, это реальная ситуация была. Девушка «выеживалась» на дороге. Чуть пешеходов не сбила, нас подрезала. Мы решили ее проучить, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» сам шоумен.

С собой у Барецкого и его друга, ехавшего за рулем черного «Инфинити», оказался автомат Калашникова. Схватив АК-74 Стас и пошел общаться с барышней из «Ауди».

Джип, в котором ехал шоумен, подрезала девушка на черной "Ауди". Фото: vk.com/unreleased_dtp

- Кореш мой схватил ее за волосы и потащил к нам в машину. Затолкали ее на заднее сиденье. Она там сопротивлялась, кричала, угрожала, что папа ее крутой. Ну мы провезли ее метров 50 и высадили, - пояснил Барецкий.

Автомат, по словам шоумена, был боевым, но не заряженным.

В соцсетях моментально появились фотографии действа, а кто-то из свидетелей ЧП даже позвонил в полицию. Стражи порядка не оставили без внимания инцидент и уже связались с его участниками.

- Да, мне позвонили из полиции, попросили прийти, объяснить. Сказал, что пока не могу – позже. Может заведут уголовное дело. Придется разборки устраивать, - пояснил Барецкий.

Но о произошедшем сам Стас не жалеет. Его достали «эти телки». Не все, а молодые фифы, которые за рулем строят из себя неизвестно что. Кто-то должен их наказывать. Во мы и воспитали.

- А так телок я люблю, - добавил Барецкий.