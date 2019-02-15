Андрей Могучий о первом худруке БДТ Александре Блоке: Он говорил красноармейцам, как хлопать. Но они не могли, потому что в руках были винтовки

БДТ им Г.А. Товстоногова отметит 100-летний юбилей необычными проектами. Об этом сообщил на встрече с журналистами художественный руководитель театра Андрей Могучий. Кроме репертуарной программы, в планах коллектива различные перфомансы, капустники, выставки, презентации и шоу. Торжества, посвященные вековой дате, начнутся в Санкт-Петербурге 3 и 4 марта, некоторые продлятся до лета 2019 года.

Днем рождения Большого драматического театра считается 15 февраля 1919 года. В то время главным вдохновителем новой площадки был Максим Горький. Писатель мечтал показать на сцене «человека-героя, влюбленного в идею светлого будущего». Это общеизвестный факт.

- Но у широкой публики вызывает удивление, что одним из первых художественных руководителей театра был поэт Александр Блок, - рассказал Андрей Могучий. - Он очень много внимания уделял театру - встречал зрителей, выступал перед спектаклем, говорил красноармейцам, как хлопать. Красноармейцы не могли хлопать, потому что у них в руках были винтовки. Тогда он попросил дирекцию придумать какую-то штуку, куда можно было прикрепить винтовку и все-таки хлопать.

Одно из запланированных мероприятий будет посвящено Александру Блоку, который хотел создать «театр великих слез и великого смеха».

- Есть такая легенда, - продолжил Андрей Могучий, - когда Алексей Толстой писал «Золотой ключик», он взял в качестве прототипов тех людей, с которыми общался. В частности: Папа Карло - Константин Станиславский, его друг Джузеппе - Немирович Данченко, Карабас-Барабас - Всеволод Мейерхольд, Пьеро - Александр Блок, Мальвина - актриса Мария Андреева, а Буратино - Максим Горький. Так что у истоков нашего театра стояли Буратино, Пьеро и Мальвина. Андреева была худруком до Блока, недолго.

БДТ им Г.А. Товстоногова отмечает 100-летний юбилей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Могучий также объяснял, что в честь юбилея, прямо внутри БДТ появится еще один театр фанерный - со своим гардеробом, буфетом, сценой и репертуаром. Этакое невероятное пространство, которое позволит расширить пространство и воображение. Непременно будет задействована и вторая сцена БДТ - легендарный деревянный театр на Каменном острове.

Конечно, не останется без внимания «золотой век» театра (1956 -1989), когда им руководил режиссер Георгий Товстоногов.

По словам Могучего, в этом году в БДТ состоятся три особые премьеры, специально сделанные отдельно для трех звезд - Алисы Фрейндлих, Светланы Крючковой и Олега Басилашвили. Первая премьера - спектакль «Волнение» по пьесе и в постановке Ивана Вырыпаева и с Алисой Фрейндлих в главной роли состоится уже 15 апреля.

В спектакле «Жизнь впереди» по роману Эмиля Ажара сыграет Светлана Крючкова. А в постановке Николая Пинигина «Палачи» главную роль исполнит Олег Басилашвили.