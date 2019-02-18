2019-02-18T11:55:49+03:00
Политика

Беглов назначил новых глав Василеостровского, Красносельского и Центрального районов Петербурга

Ими стали Эдуард Ильин, Олег Фадеенко и Максим Мейксин соответственно
Петр КИБЕР
Поделиться:
Беглов назначил новых руководителей Василеостровского, Красносельского и Центрального районов.Беглов назначил новых руководителей Василеостровского, Красносельского и Центрального районов.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Врио губернатора Санкт-Петербурга назначил новых руководителей Василеостровского, Красносельского и Центрального районов города. О новых кадровых изменениях стало известно сегодня, 18 февраля.

- Главой администрации Василеостровского района назначен Эдуард Ильин. Ранее Эдуард Ильин занимал должность заместителя главы администрации Фрунзенского района, - сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Красносельский район возглавлять будет Олег Фадеенко. Он также ранее работал во Фрунзенском районе, но в должности первого заместителя главы администрации.

Руководить Центральным районом назначен Максим Мейксин. У него большой управленческий опыт. Ранее Мейксин работал в должности главы комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, а в последнее время был советником губернатора города.

Напомним, что предыдущие главы Василеостровского, Красносельского и Центрального районов были отправлены в отставку Александром Бегловым по итогам совещания с руководителями районных администраций, которое прошло в Смольном 15 февраля.

Основной претензией к чиновникам стала неудовлетворительная работа по очистке города от снега и льда, на что массово жаловались петербуржцы. Также на этом совещании врио губернатора лишил премий всех членов правительства, глав районов и самого себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Для кого и зачем Сурков написал статью о путинизме и глубинном народе
Разговор с политологом Алексеем Чеснаковым, близким помощнику Президента о том, как стоит понимать его статью "Долгое государство Путина", и доволен ли автор шквалом критики и одобрения на его публикацию
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев: Запад готовит к расколу Молдавию, как это было на Украине
В ближайшие недели пройдут выборы на Украине и в Молдавии. Что нам ждать от них? А также от действий США в Венесуэле и Афганистане? На эти и другие вопросы «Комсомольской правде» ответил Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Спасатели закончили обследование завалов в здании ИТМО, жертв не нашли
В день матча «Зенит» - «Фенербахче» метро будет работать дольше
Суд продолжит рассматривать иск фристайлистки Комиссаровой к испанской клинике
Милонов просит провести референдум по вопросу «засолки» улиц
Полиция проверяет сообщение о похищении ребенка кредиторами
Утром 18 февраля в Петербурге началась новая волна ложных минирований
Юрий Шевчук споет в Александринском театре
ИТМО отменил занятия во всех корпусах университета на Ломоносова, 9
«Зенит» проведет открытую тренировку перед ответной встречей с «Фенербахче»
Прогноз погоды на 18 февраля в Петербурге: Новая рабочая неделя начнется с похолодания
В Ботаническом саду зацвела сирень
Дело о «жонглировании» ребенком в Малайзии закрыли
Вслед за Мариинкой «бомбу» подложили в Русский музей
На проспекте Косыгина заметили одинокого филина
Наташа Королева привела Тарзана в загс на Английской набережной