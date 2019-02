Little Big, Монеточка и Son Lux: Объявлена вторая волна артистов фестиваля Stereoleto 2019

Фестиваль Tinkoff STEREOLETO 2019 объявил новую волну артистов!

6 и 7 июля на STEREOLETO 2019 выступят:

Little Big

Эти мастера youtube-эпатажа могут шокировать не только на экране телефонов. За спинои LittleBig 2 альбома, 3 хитовых сингла, 12 взрывных видеоклипов, 630 миллионов просмотров на YouTube, и они не останавливаются на достигнутом! Следующии большои шаг группы уже сделан — они стали международнои сенсациеи , и это единственная группа на данный момент из России, подписавшая глобальный контракт с Warner. Живые перформансы Little Big – это всё, что ты хотел знать о русском рейве, но боялся спросить! У них на счету более 300 концертов: совершенно необузданная смесь панка, рейва и рэпа приводит в восторг европейского слушателя: Little Big собирают полные залы во Франции, Бельгии, Германии и многих других странах. Илья «Ильич» Прусикин и его шизоидная команда добиваются не только миллионных просмотров онлайн, но и дают жару на сцене. И ещё как!

Монеточка

Лиза Монеточка – это феноменальная история успеха интернет-звезды ВКонтакте, за короткий срок превратившейся в звезду всероссийского масштаба. Что же делает Монеточку такой привлекательной? Секрет прост: легкая электронная музыка с оттенком ретро в стиле евро-дэнс, понятная множеству людей от мала до велика, и искренние ироничные тексты песен, которые можно напевать бесконечно. Удивительный факт: абсолютно все песни с последнего альбома «Раскраски для взрослых» попали в чарт топ-100 Яндекс.Музыка. Некоторые из критиков считают этот альбом одним из главных русскоязычных альбомов 2018 года.

Son Lux

Американский композитор Райан Лот основал группу в 2008, выпустив дебютный альбом «At War With Walls And Mazes» под влиянием пост-рока и электроники. Этот альбом получил высокие оценки критиков: престижная американская радиостанция NPR назвала Son Lux лучшим новым исполнителем. Сейчас у Son Lux уже целых 6 альбомов, и группа чрезвычайно плодотворна в 2014 группа записала совместный трек с певицей Lorde, их сингл «Lost It To Trying» стал одним из лучших треков года по версии маститого портала Pitchfork. Уникальное звуковое полотно проекта включает в себя элементы интеллектуальной электроники, по звучанию напоминая какой-то эпический саундтрек, и больше всего подходит под жанр авангардной электроники, где исполнение каждой песни подобно арт-перформансу.

Shortparis

Shortparis — по-настоящему уникальное явление на российской музыкальной сцене, – это драматический арт-панк с феерическим шоу на сцене. Ценители необычной изысканной музыки смогут провести стилистические параллели с творчеством таких групп, как Xiu Xiu или Perfume Genius, но там, где их западные коллеги уходят в более камерное интимное звучание, Shortparis выворачивают душу наизнанку в перформансах действительно стадионного масштаба, и в этом они остаются очень «русской» группой – доводя всё до безумного максимума и беспредела, чем собственно и поражают европейских зрителей. Начав свой творческий путь в индустриальном гетто Новокузнецка, Shortparis всего за несколько лет превратились в группу европейского уровня: ребята год за годом проводят успешные концерты практически во всех больших городах Западной и Восточной Европы.

Участники фестиваля Stereoleto 2019.

Аффинаж

Группа «Аффинаж» — по праву считается одной из самых самобытных в России, ведь порой эти парни вчетвером умудряются звучать будто целый оркестр! Во многом группа возвращает элемент исконно русского духа в современную музыку, используя в своей музыкальной палитре старые добрые фолк-инструменты. Афиша Daily описала музыку группы как «драматический акустический рок с тромбоном и баяном». Как говорит лидер «Аффинажа» Эм Калинин «Наша музыка зачастую — не для любви с первого взгляда. Зато если уж влюбляются — то крепко и надолго».

АИГЕЛ

АИГЕЛ – электронный хип-хоп дуэт, состоящий из вокалистки-поэтессы Айгель Гайсиной и музыканта Ильи Барамия. Треки группы моментально узнаваемы – это женский речитатив, плетущий изящную игру рифм под нервную пульсацию электронных битов. Проект стартовал в 2017 году и с самого начала заворожил слушателя: треки «Татарин» и «Принц на белом» стали вирусными хитами и разошлись по социальным сетям – клип «Татарин» успел набрать свыше 32 миллионов просмотров на YouTube. Во втором альбоме группа сменила тематику песен в сторону более лиричных, добавила более интересное атмосферное звучание, делая музыку привлекательнее для еще большей аудитории слушателей.

ЛАУД

Лауд – молодое трио из Уфы, играющее позитивную танцевальную музыку в стиле хаус. «Лауд» успешно продолжают традиции таких электронных артистов как Chemical Brothers, создавая нескучную музыкальную палитру в приподнятой мажорной тональности. Команда находится на волне здорового хайпа – их музыка звучит практически на каждой танцплощадке страны с середины прошлого года, а свежий альбом «ТанецГолосЗвук 3» при участии Cream Soda, Boulevard Depo и Тоси Чайкиной получил миллионы прослушиваний только на андеграундном SoundCloud.

Тося Чайкина

Элегантный звуковой ряд, сотканный из умной лёгкой электроники и современных битов, добавляет очарования к звуковой палитре. В прошлом году петербургская певица буквально взорвала ITunes: ее «Песни морю» попали в топ скачиваний онлайн, дебютный альбом Тоси «Цветы» попал в топ-10 альбомов месяца по версии издания «Коммерсантъ». Несмотря на юный возраст (Тосе всего 22 года) за её плечами множество музыкальных проектов и коллабораций с известными исполнителями, такими как Ассаи, SunSay, Женя Мильковский («Нервы») и другие.

Karpov not Kasparov

Удивительная авангардная группа из Румынии Karpov not Kasparov, судя по названию своего проекта, вдохновлялись великими советскими шахматистами прошлого века, что делает их выступление в России особенно интригующим. Как говорит про них продюсер фестиваля STEREOLETO Илья Бортнюк: «Так звучала бы группа Daft Punk, если бы они родились в Бухаресте, отрастили бороды и полюбили старые аналоговые синтезаторы и советские фильмы «Тайна третьей планеты», «Большое космическое путешествие» и «Москва-Кассиопея». В живом шоу группа использует интересные театральные эффекты и неожиданные мультимедийные решения – от старых черно-белых фильмов до приглашенных балерин. Группа буквально дышит экспериментом – неутомимые румыны проводили свои выступления в самых неожиданных местах: в библиотеке, в кухне большого ресторана, в парикмахерской и даже в доме престарелых.

ВАЖНО

Фестивальная площадка Tinkoff STEREOLETO в 2019 году – это огромная территория, пять абсолютно разных по оформлению и концепту сцен, разнообразные крытые и открытые лаунж-зоны, арт-объекты от молодых петербургских дизайнеров, а также традиционные stereofood, stereomarket, stereofun и многое другое, что организаторы пока держат в секрете.

Ранее Tinkoff STEREOLETO 2019 объявил Rag’n’Bone Man, Мумий Тролль, Aurora, IC3PEAK, Algiers, а также новую площадку фестиваля – Севкабель Порт (подробности).

Совсем скоро Tinkoff STEREOLETO объявит следующих участников фестиваля.

Tinkoff STEREOLETO 2019

КОГДА: 6 и 7 июля

ГДЕ: Севкабель Порт

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 2500 - 4500 рублей. Детям до 10 лет – вход бесплатный.