«Потому что мы банда!»: Елизавета Боярская уехала на гастроли через два месяца после родов

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская два месяца назад родила второго сына Григория, но в декрете засиживаться не стала. Актриса почти сразу приступила к репетициям в родном МДТ-Театре Европы и независимом проекте – спектакле «1926». В Петербурге она старалась брать малыша с собой и каждую свободную минуту убегала к нему за кулисы. Но недавно Боярская уехала на гастроли в Израиль и оставила мальчика на попечение своих родителей Ларисы Луппиан и Сергея Боярского, а также няни.

lizavetabo Потому что мы-банда!!! Продолжаем командой спектакля 1926 наступление на Израиль. Нетанию брали, Хайфу брали, Бер Шеву, Иерусалим, Тель Авив и Реховот не брали, но ещё возьмём))) Спасибо замечательной публике. #гастроли #1926

На своей странице в Instagram Елизавета поделилась фотографией с гастролей.

«Потому что мы-банда! Продолжаем командой спектакля «1926» наступление на Израиль. Нетанию брали, Хайфу брали, Бер Шеву, Иерусалим, Тель Авив и Реховот не брали, но еще возьмем. Спасибо замечательной публике», - написала актриса.

lizavetabo Backstage... Сегодня был Иерусалим. Спасибо) #1926 #гастроли #цветаева #tousjewelry #tousrussia #touslovers

Напомним, премьера спектакля «1926» прошла с аншлагом 25 января на Малой сцене Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича. Сюжетом мультимедийной музыкальной постановки режиссера Аллы Дамскер стали отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Елизавета Боярская в партнерстве с актером Анатолием Белым воплощают на сцене десятилетний страстный роман поэтов в письмах. Два великих человека очень стремились друг к другу, но так и смогли не встретиться. Третий герой спектакля - скрипач Дмитрий Синьковский.

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