2019-02-18T16:18:25+03:00
Звезды

«Потому что мы банда!»: Елизавета Боярская уехала на гастроли через два месяца после родов

Актриса оставила маленького сына Григория на попечение родителей и няни
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Елизавета Боярская в образе Марины Цветаевой.Елизавета Боярская в образе Марины Цветаевой.
Изменить размер текста:

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская два месяца назад родила второго сына Григория, но в декрете засиживаться не стала. Актриса почти сразу приступила к репетициям в родном МДТ-Театре Европы и независимом проекте – спектакле «1926». В Петербурге она старалась брать малыша с собой и каждую свободную минуту убегала к нему за кулисы. Но недавно Боярская уехала на гастроли в Израиль и оставила мальчика на попечение своих родителей Ларисы Луппиан и Сергея Боярского, а также няни.

lizavetabolizavetabo
Потому что мы-банда!!! Продолжаем командой спектакля 1926 наступление на Израиль. Нетанию брали, Хайфу брали, Бер Шеву, Иерусалим, Тель Авив и Реховот не брали, но ещё возьмём))) Спасибо замечательной публике. #гастроли #1926
17105 отметок «Нравится»70 комментариевInstagram

На своей странице в Instagram Елизавета поделилась фотографией с гастролей.

«Потому что мы-банда! Продолжаем командой спектакля «1926» наступление на Израиль. Нетанию брали, Хайфу брали, Бер Шеву, Иерусалим, Тель Авив и Реховот не брали, но еще возьмем. Спасибо замечательной публике», - написала актриса.

lizavetabolizavetabo
Backstage... Сегодня был Иерусалим. Спасибо) #1926 #гастроли #цветаева #tousjewelry #tousrussia #touslovers
21111 отметок «Нравится»104 комментариевInstagram

Напомним, премьера спектакля «1926» прошла с аншлагом 25 января на Малой сцене Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича. Сюжетом мультимедийной музыкальной постановки режиссера Аллы Дамскер стали отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Елизавета Боярская в партнерстве с актером Анатолием Белым воплощают на сцене десятилетний страстный роман поэтов в письмах. Два великих человека очень стремились друг к другу, но так и смогли не встретиться. Третий герой спектакля - скрипач Дмитрий Синьковский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Елизавета Боярская родила второго сына в частной клинике в Петербурге

Счастливые родители пока не выбрали имя малышу (подробности)

Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев показал подросшего сына Андрея

Актер привел старшего сына на скалодром (подробности)

Елизавета Боярская показала новогоднее фото отца без шляпы и себя во всей красе

Подписчики с трудом узнали Михаила Сергеевича (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Петербуржцев предупредили о сильном ветре во вторник
Росгвардейцы спасли пенсионеров в Петербурге, которых пытался убить сын
Петербуржец «избил» иномарку девушки из-за отказа знакомиться
Полиция со стрельбой задержала пьяного водителя
Петербург возглавил топ городов для путешествия на 23 февраля
В Петербурге за четыре миллиона продают «Мерседес» из сериала «Мажор»
Петербуржцы смогут жаловаться на снег и сосульки через мобильное приложение
Две школьницы, пострадавшие от падения льда, выписаны из больницы
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера
В Репино 14-летняя школьница родила от официанта гостиницы
Спасатели закончили обследование завалов в здании ИТМО, жертв не нашли
В день матча «Зенит» - «Фенербахче» метро будет работать дольше
Суд продолжит рассматривать иск фристайлистки Комиссаровой к испанской клинике
Милонов просит провести референдум по вопросу «засолки» улиц
Полиция проверяет сообщение о похищении ребенка кредиторами
Утром 18 февраля в Петербурге началась новая волна ложных минирований
Юрий Шевчук споет в Александринском театре
ИТМО отменил занятия во всех корпусах университета на Ломоносова, 9
«Зенит» проведет открытую тренировку перед ответной встречей с «Фенербахче»
Прогноз погоды на 18 февраля в Петербурге: Новая рабочая неделя начнется с похолодания
В Ботаническом саду зацвела сирень
Дело о «жонглировании» ребенком в Малайзии закрыли
Вслед за Мариинкой «бомбу» подложили в Русский музей
На проспекте Косыгина заметили одинокого филина
Наташа Королева привела Тарзана в загс на Английской набережной