«Таскали за волосы и били головой об стену»: Врач заявила, что кредиторы похитили ее дочку за долг в 3 миллиона рублей

«Отдадите деньги, вернем ребенка». С такими словами в Ленинградской области 68-летняя мать-пенсионерка Алена Дмитриевна (имена изменены – прим.ред.) с ее 39-летней дочерью-психологом Анной якобы похитили у своей 40-летней должницы Ирины 10-месячную дочку. Врач-дерматолог Ирина Носова была знакома с семьей своей пациентки Алены больше 20 лет. Два года назад медик взяла у пенсионерки в долг 3,7 миллиона рублей. Из-за этих денег между некогда близкими подругами и разыгралась криминальная драма. Врач заявила в полицию, что мать с дочерью избили ее из-за долга и похитили 10-месячную дочь. Но вот сами «кредиторы» обратились к силовикам с другой версией – якобы женщина сама инсценировала преступление, чтобы не возвращать деньги.

«Я ОЧНУЛАСЬ – ДОЧЕРИ НЕТ»

40-летняя Ирина Оносова уже 15 лет работает детским дерматологом. В Ленинградскую область врач переехала из Владивостока. От первого брака у Ирины остались двое детей – 20-летний сын и 12-летняя дочка. Здесь медик встретила свою вторую любовь – Владимира. Полтора года назад пара поженилась и стала вить семейное гнездышко. Для этого Ирина, по ее словам, и заняла деньги.

- Ирина поначалу исправно отдавала долг, выплатила уже 500 тысяч рублей, - рассказывает адвокат врача Евгений. - Но после рождения ребенка Ирина поссорилась с мужем и их брак распался. Он ей деньгами почти не понимает. Сама она сейчас в декрете, поэтому платить не может. Она попросила кредиторов немного подождать, пока устроится на работу. Но те решили без суда и коллекторов сами разобраться в этой истории.

Врач заняла у пациентки 3,7 миллиона рублей

Пенсионерка с дочкой, устав ждать долг, по словам Ирины, ворвались в дом к врачу и устроили дебош.

- Алена с Анной попросили соседку, чтобы та позвонила в дверь, - передает слова Ирины адвокат. - Когда я открыла, женщины вломились и избили меня. Били кулаками, таскали за волосы, ударяли головой об стену. Все это происходило на глазах моего 12-летнего ребенка. К счастью, я успела позвонить адвокату и сыну. После очередного удара головой об стену, я потеряла сознание. Тогда Алена с Анной схватили мою 10-месячную дочку, которая ползала в коридоре, забрали у меня телефон и ушли.

На улице подруги с ребенком остановили машину соседа и попросили их подвезти.

- Не знаю, что происходило в квартире, - рассказала «КП-Петербург» соседка Ирины. - Только после того, как ребенок оказался у этих женщин, они обратились к соседу с просьбой довезти их до полиции. Сосед поначалу отказал, он ехал с женой и детьми в театр. Но супруга уговорила его подвезти женщин с ребенком. Правда, сосед даже не успел выехать из двора, его машину со всех сторон заблокировали другие автомобили - сын пострадавшей, ее адвокат и еще кто-то. Собственно говоря, так они и дождались приезда полиции.

«ОТДАДИТЕ ДЕНЬГИ, ВЕРНЕМ РЕБЕНКА»

Разборки во дворе продолжались около 20 минут. По словам адвоката, Ирина когда очнулась, сама выбежала во двор, чтобы забрать дочку

- Соседи они сказали, что нашли ребенка на улице и хотят его куда-то отвезти, - поясняет Евгений. – Когда мы им не дали уехать, они удерживали 10-месячного ребенка в машине. Эти женщины говорили: «Деньги вернете, отдадим ребенка». Девочка была укутана во что-то, плакала несколько раз, потом успокаивалась. Одна из дам сидела с ней в машине, вторая то выходила, то заходила. Ирина пыталась взломать авто, но полиция уже ехала, поэтому я ее оттащил. Даже полицейским пришлось уговаривать этих женщин отдать ребенка. Но они все равно твердили: отдайте деньги, тогда вернем ребенка. Даже с полицией пытались спорить.

Ребенок в машине ждал приезда полиции Фото: предоставлено участниками конфликта

После приезда полиции женщины отдали ребенка матери. В драке Ирина, по словам адвоката, получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму. У нее разбита губа и остались синяки с ссадинами на лице и руках.

«МАТЬ САМА ОТДАЛА РЕБЕНКА»

Но вот у самой пенсионерки с ее дочерью Анной абсолютно другая версия случившегося.

- Ирина должна нам 3,2 миллиона рублей, которые она не хочет отдавать, она даже не желает написать расписку, - поясняет Анна. - Моя мама лечилась у нее одно время. Я дочь ветерана прокуратуры, профессора криминалистики, ветерана войны. Мой отец зарабатывал эти сбережения всю свою жизнь. Когда он умер, деньги были у мамы. Потому что ее пенсия всего 8 тысяч рублей, 4 из которых она платит за квартиру. И Ирина уговаривала мою маму отдать эти деньги ей. При этом она попросила не говорить об этом мне. Сказала – у твоей дочери все есть.

Узнав, что мама перевела своему врачу почти 4 миллиона рублей, Анна сразу же обратилась в больницу, где лечилась женщина и пригрозила исками. После этого врач Ирина и перевела им 500 тысяч рублей. На этом возврат долга закончился.

- Она пообещали вернуть деньги в январе 2017 года, не вернула, кормила нас завтраками до апреля, - поясняет Анна. – А потом она прислали фотографию, что у них родился ребенок, заявив, что не может платить. Хотя у этой Ирины есть дом и двухкомнатная квартира, она живет так, как мы не можем себе позволить. Хоть она и утверждает, что у нее только детское пособие. Во время всех этих разборок мою маму может парализовать. И для Ирины это самый лучший вариант. Ведь она ее лечила и знает, что у мамы больное сердце, давление, ноги отказывают. Она думала, что мама умрет и никто не узнает про долг. Так бы и вышло, ведь мама пыталась даже покончить собой, когда Ирина перестала отдавать деньги.

Домой к Ирине пенсионерка, по словам дочери, приехала, чтобы узнать, как у той дела. Ведь врач заблокировала свою пациентку во всех социальных сетях и не отвечала на звонки.

Анна утверждает, что врач инсценировала похищениеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мама приехала к ней по-дружески, - поясняет Анна. - О деньгах вообще не было речи. Мама ее с июня просит написать расписку, просит ее, говорит: « Я пожилой человек, если я умру, моей дочке и внучке ничего не останется». Но на все вопросы Ирина всегда отвечала: «Мы знакомы уже 20 лет, зачем тебе расписки?».

Ирина, по словам Анны, сама пустила гостей к себе домой, а потом сунула свою дочь пенсионерке в руки.

- Она инсценировала похищение, - негодует Анна. – Ирина дала ребенка маме со словами: «Вот твой долг», а потом сразу же начала биться в истерике с криками: «Отдайте ребенка!». Если бы моя мама убрала руки и не взяла девочку, то ребенок бы упал. И нам бы приписывала статью за нанесение повреждений. Когда ребенок был у мамы, Ирина просто билась на полу. Потом она позвонила своему сыну, сказала - мне тут ломают руки и забирают ребенка. Увидев это, моя мама отдала мне девочку и пошла стучаться к соседям, чтобы те вышли и были свидетелями этого театра. Я в это время спустилась вниз вместе с малышкой, потому что Ирина представляла опасность для ребенка.

Вещи дочери Ирина, по словам Анны, сама отдала пенсионерке, чтобы та одела девочку на улице.

- Мы ждали у подъезда 40 минут, я звонила в это время в полицию, ведь мать к ребенку не подходила, она даже не спускалась вниз, - недоумевает Анна. - Она находилась у себя дома, смотрела в окно. Мы совершенно спокойно находились на улице. Потом мы решили сами поехать в полицию, чтобы отдать ребенка им. Я думаю, что они со своим адвокатом спланировали это. Потому что только мы сели в машину, сразу появился юрист. Он не показал никакие документы. Звонил по телефону кому-то и говорил, что я угрожала утопить и скинуть с лестницы ребенка. Это фарс. Мы уже написали заявление о клевете. Не понимаю, почему она прикрывается дочерью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692639" frameborder="0"></iframe> Петербурженка заявила, что кредиторы похитили ее дочку.

«РЕБЕНКА ВЕРНУЛИ РОДИТЕЛЯМ»

Сама Ирина инсценировку похищения ребенка отрицает.

- Вы с ума сошли, если думаете, что я могу сама отдать своего ребенка, - заявила «КП-Петербург» Ирина.

Пенсионерка была на венчании врача с новым мужем (на фото с сыном медика) Фото: предоставлено родственниками

Кто говорит правду в этой истории, сейчас выясняют силовики.

- В правоохранительные органы обратилась 40-летняя женщина с заявлением о том, что две ее знакомые, находясь в ее квартире, расположенной на одной из улиц деревни Старая Всеволожского района Ленобласти, избили ее, после чего похитили ее 10-месячную дочь и мобильный телефон и попытались скрыться, - рассказывают в СУ СКР по Ленинградской области. - Ребенок в тот же день был возвращен матери. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи СКР проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Проверку проводят также в полиции.

- После отказа заявительницы возвращать долг, ввиду отсутствия средств, женщины якобы забрали ее десятимесячную дочь, - поясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Позже «кредиторы» привезли девочку в отдел полиции. Ребенка вернули родителям. А полицейские разбираются в конфликтной ситуации. Выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка.