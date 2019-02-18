За последние пять лет рухнувшее здание Университета ИТМО ремонтировали более сотни раз

Второй корпус дома №9 по улице Ломоносова, который занимает Университет ИТМО, рухнул субботним вечером, 16 февраля. Накануне того, как перекрытия старинного здания сложились с пятого по второй этажи, внутри находилось более восьмидесяти студентов, абитуриентов и педагогов. Благодаря чуткому слуху одного из учителей и быстрой реакции шестьдесят человек покинули опасный корпус сами, еще 21 человека эвакуировали спасатели. Чудом никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692290" frameborder="0"></iframe> Видео с места обрушения перекрытий в университете ИТМО.Олег ЗОЛОТО

Все выходные вуз созванивался с учениками и учителями, а специалисты изучали руины. Обследование завалов – а обрушение составило в сумме почти тысячу квадратных метров – подтвердило: никого под ними не осталось.

Несмотря на то, что корпуса дома №9, соседние с рухнувшим, изначально назвали безопасными, занятия в них тоже прекратили. Возобновят их, в лучшем случае, 20 февраля.

Занятия во всех корпусах дома №9 перенесли на другие адресаФото: Олег ЗОЛОТО

– Мы обратились в штаб по ликвидации последствий обрушения кровли с просьбой провести, помимо экспертизы корпуса №2, экспертизы соседних корпусов № 1, 3 и 4, – поясняют в вузе. – Цель – определение возможности осуществления учебного процесса. Доступ во все корпуса университета на улице Ломоносова, 9 – только по согласованию с членами комиссии. Учебные занятия проводиться там не будут.

К счастью, вызволять из-под руин здания никого не пришлосьФото: Олег ЗОЛОТО

В первые сутки после ЧП Смольный назвал «единственную возможную версию обрушения» – нарушение правил безопасности во время реконструкции здания: якобы на втором этаже (где перекрытия, как оказалось, признали аварийными еще год назад) складировали стройматериалы. Именно по этому факту завели уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692294" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео изнутри ИТМО, где рухнула часть крыши: Спасатели разбирают завалы.ГУ МЧС по Ленинградской области

На заседании оперативного штаба прозвучало, что работы вела проектно-строительная компания «ПетербургРеставрация», основной вид деятельности которой – снос зданий. Гендиректора компании Никиту Барабанщикова вызывали на беседу со следователями. От комментариев «Комсомолке» предприниматель отказался, но другим СМИ заявил, что своей вины в обрушении здания не видит, ведь ремонтники никакие стройматериалы не складировали, да и вели всего лишь косметические работы.

Разбор завалов продолжаетсяФото: Олег ЗОЛОТО

Обнаружить контракт с компанией на портале госзакупок не удалось. Зато буквально 5 февраля в сети появился протокол госконтракта на ремонт здания, заключенного на 8,7 миллиона рублей со строительной корпорацией «Возрождение».

Он стал лишь одним из множества. За последние пять лет корпуса дома №9 на Ломоносова пережили более сотни ремонтов в разных его ипостасях: капитально чинили аудитории, латали крышу, приводили в порядок фасады.

Здание укрепили, идут экспертизыФото: Олег ЗОЛОТО

Трижды за прошлый год объявляли конкурс на «сохранение объекта культурного наследия регионального значения» (здание – памятник, ему 150 лет). Правда, до заключения контракта – на почти 45 миллионов рублей – дошли лишь раз. В задачи подрядчика, фирмы «Реставратор», входило множество работ, но только несущих конструкций, судя по документам, они не касались.

В ГСУ Следственного комитета по Петербургу пояснили, что «пока подозреваемых нет».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692390" frameborder="0"></iframe> Рухнувший корпус Университета ИТМО: продолжается разбор завалов.Олег ЗОЛОТО

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