Жители Кудрово на руках оттащили машины, чтобы пожарные смогли проехать к горящей квартире

Жители петербургского города Кудрово проявили настоящий героизм. Десятки людей выбежали на улицы и стали вручную оттаскивать машины, чтобы освободить проезд для пожарной машины, спешившей к горящей квартире. Страшные языки пламени в это время, вечером в понедельник, 18 февраля, выбили окно на шестом этаже многоэтажки в доме 50/1 на Центральной улице. Самое ужасное, что в горящей квартире осталась женщина. Она кричала, что не может выбраться и звала на помощь.

Огонь разгорелся в 18 часов вечера. Очевидцы сняли на видео, как неравнодушные соседи сбежались во двор, где произошел пожар, и совместными усилиями торкают автомобили, припаркованные на проезде. За считанные секунды им удалось перенести несколько машин и «пожарная» сумела проехать к горящей квартире.

Жители Кудрово на руках оттаскивают машины, чтобы освободить проезд для пожарной машины.

- Молодцы кудровчане, сплоченный народ, - обрадовались свидетели ЧП.

Но на этом все не закончилось. Огонь очень быстро распространился по всем комнатам и балкону, и перекинулся на соседнюю квартиру. Спасатели упорно пытались справиться с разбушевавшимся пламенем. Первая машина, по словам очевидцев, опустела всего за 10 минут. На место ЧП стали подъезжать новые автомобили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692633" frameborder="0"></iframe> В Кудрово (Ленобласть) горит квартира на 6 этаже в многоэтажном доме.

Благо, женщину, оказавшуюся в огненной ловушке, спасли. Кроме нее из горящей квартиры в Ленобласти смогли вывести еще пять человек. Остальные жители дома эвакуировались самостоятельно. По состоянию на восемь часов вечера пожарные еще борются с огнем. Информация о пострадавших уточняется.