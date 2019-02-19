Мужчина из Ленобласти слепил для своего сына семиметрового снеговика

Кто из нас не лепил снеговика во дворе? Наверное, все. Однако похвастаться тем, что сделал фигуру высотой почти 7 метров, может далеко не каждый. Жители небольшой деревни Колтуши в Ленобласти как раз сотворили невероятное – они слепили огромного снеговика!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692834" frameborder="0"></iframe> В Ленобласти отец слепил для своего сынишки 7-метрового снеговика.

- Началось все с того, что мы с моим 3-летним сыном Данисом увидели в интернете конкурс на гигантскую снежную фигуру, - рассказывает Руслан Хужахметов. – Хотели приступить сразу же, но были морозы, поэтому начали лепить только в феврале.

Но столкнулись с новой проблемой. Семья рассчитывала долепить снеговика до 8 метров, но солнце помешало - снежное творение неоднократно проседало. Но все же они трудились, не покладая рук целую неделю – четыре полных дня и три дня после работы. Глава семьи разработал целый план, для начала выбрали площадку – огромное поле вдали от домов в районе Московского лесопарка. Снег таскали ведрами. Нижний ярус получился самым внушительным – 5 метров в ширину и почти 3 в высоту. Второй и третий ярус решили делать сначала квадратным, чтобы уплотнить снег, а уже потом вырезали из них шары.

- Снеговика установили рядом с лыжной трассой, и каждый день мимо проезжавшие спортсмены спрашивали: «Что это такое?», - смеется Руслан. – Да, пока не оформили голову, и, правда, было непонятно, что мы такое строим.

Нос у огромного снеговика из настоящей морковки, а рот и глаза из снежных комков, обваленных в глине, а руки – две здоровенные палки. Весь процесс строительства семья выставила на своем Ютуб-канале, который создали совсем недавно. Главный герой – 3-летний Данис.

- И даже если наш снеговик не победит в конкурсе, мы не расстроимся, - улыбаются Хужахметовы. – Это же просто здорово! Мы проводили время с сыном на свежем воздухе, он тоже помогал своей лопаткой, советовал, как лучше сделать лицо для нашей скульптуры. Мы получили невероятное удовольствие! Надеемся, и наш снеговик кому-то поднимет настроение.