В Петербурге госпитализирован известный скульптор Анатолий Дема

Утром 19 февраля в Петербурге госпитализировали известного скульптора, члена Союза художников Анатолия Дему. 81-летнему мужчине стало плохо, когда он собирался на работу. Звонок в «скорую» поступил около 10 часов утра. Прибывшие на вызов медики отвезли пациента в Мариинскую больницу.

- Да, в 10:45 к нам поступил пациент 1937 года рождения. В настоящий момент он находится на Неврологическом отделении в блоке интенсивной терапии. Пока точной информации о состоянии нет, предварительно оно средне-тяжелое. Обход врача будет с 15 до 17, тогда станет известно точнее, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в справочном центре клиники.

По имеющейся информации, у Анатолия Демы произошел инсульт. Также при падении скульптор получил травму головы.

В Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица (бывшее художественное училище имени Мухиной), где Дема руководит кафедрой монументально-декоративной скульптуры, на момент звонка корреспондента «Комсомолки» ничего не знали о случившемся.

- Да вы что! А мы думали, он задерживается. Все же Анатолий Гордеевич занятой человек. Хотя на кафедру приходит каждый день. В 10 утра он уже здесь, а сегодня мы его не дождались, - охнули сотрудники кафедры.

Судя по всему, в сегодняшнее рабочее расписание академии будут внесены изменения.

Напомним, что Анатолий Дема является членом Союза художников Петербурга. Он автор множества памятников, установленных не только в Северной столице, но и других городах и странах.