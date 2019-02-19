После процедуры «Диаскинтеста» в больницу попали 11 школьников

Одиннадцать учеников оказались на больничной койке после укола препаратом «Диаскинтест» (показывает наличие заболевания туберкулезом), сделанного им в школьном медкабинете. Процедура, которая все чаще заменяет привычную пробу Манту, не в первый раз оказывает влияние на здоровье детей.

- Да, одиннадцать человек были госпитализированы из 72-й школы Калининского района. Утром им делали уколы «Диаскинтеста». Потом некоторым стало плохо, но о прямой зависимости мы пока не говорим. Все покажет проверка Роспотребнадзора, - сообщила по телефону корреспонденту «Комсомолки» пресс-секретарь комитета по здравоохранению Петербурга Мария Хитаришвили.

При этом сами родители пятиклашек говорят, что дети жаловались на боли в животе и голове. Однако накануне «Диаскинтест» делали другим классам, и все прошло нормально. Пока полного понимания, что происходит, нет.

Не так давно, в начале февраля к врачам обратились двое учеников школы номер 430 в Ломоносове. Им тоже проводили аналогичную процедуру. Однако недомогание врачи связали с психоэмоциональным состоянием детей. Дальнейшее обследование показало, что школьники полностью здоровы.

Впрочем, сообщения о проблемах, и даже смертях после инъекции «Диаскинтеста» появлялись и раньше. Так, в 2015 году в Смоленске прямо в прививочном кабинете умерла 6-летняя девочка. Тогда делом занимался Следственный комитет.

Напомним, что «Диаскинтест» - это новый препарат, разработанный в Российском НИИ Московской Медицинской Академии имени Сеченова и предназначенный для диагностики туберкулеза и состояний тубинфицированности.

В отличие от привычной реакции Манту тест имеет более высокую чувствительность (способность выявлять инфекцию у тех, у кого она действительно есть) и более высокую специфичность (способность давать отрицательную реакцию у тех, у кого инфекции нет).

С 2014 года Минздрав дал рекомендации о замене проб Манту на «Диаскинтест» для детей от 7 до 17 лет.