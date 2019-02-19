2019-02-19T18:44:10+03:00
Общество

Когда размер имеет значение: Петербургская художница создала самый большой валенок в мире

Над произведением искусства она трудилась целый год и в итоге попала в книгу рекордов Гиннесса
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В 2016 году Валерию лошак и ее произведение занесли в книгу рекордов России.В 2016 году Валерию лошак и ее произведение занесли в книгу рекордов России.Фото: публикации Герой
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Петербургская художница Валерия Лошак попала в книгу рекордов Гиннесса. Британские эксперты признали, что рукодельница из России создала самый большой валенок в мире! Правда, перед этим женщина 2,5 года доказывала иностранцам, что это обувь, а не носок. Теперь о русском войлочном «богатыре» знает весь мир.

ПОЛТОННЫ ШЕРСТИ

Параметры шедевра петербурженки действительно впечатляют: три метра в высоту и 2,5 метра в длину. Толщина стенок – около 10 сантиметров. Тянет такая обувка на 360 размер.

- Валенок абсолютно пропорционален настоящему, соответствует ГОСТу. Это касается и высоты, и толщины шерсти. Если бы мы нашли гиганта с таким размером, он бы мог его с легкостью носить, - рассказывает «Комсомольской правде» член Союза художников России Валерия Лошак. – Шерсти на него ушло около 500 килограммов, а само изделие не взвешивали. Это практически невозможно. Чтобы его перенести с места на место, требуются 6-7 крепких мужчин.

Сейчас валенок стоит в деревне Мандроги. Фото: публикации Герой

Сейчас валенок стоит в деревне Мандроги.Фото: публикации Герой

Царь-валенок Валерия создавала вручную - исключительно по традиционным валяльным технологиям. Поверить в то, что это хрупкая женщина могла управиться с таким гигантом, сложно. Изделие из чистейшей овечьей шерсти в два раза выше нее.

- На работу ушел год. У меня есть специальные приборы для фильцевания (сухого валяния – прим. ред.). – Шерсть закупала автомобилями на Гатчинском промкомбинате. Все за собственные средства. Подсчитать, сколько денег на это ушло, сложно.

ВАЛЕНОК-НЕ ОБУВЬ

Финальные «штрихи» Валерия сделала летом 2016 года. Тогда же махину внесли в список рекордов России. Следующим шагом был «Гиннес». Однако рукодельницу ждало разочарование. Британцы заявили, что валенки – это не обувь, а носки!

Валерия в процессе работы. Фото: публикации Герой

Валерия в процессе работы.Фото: публикации Герой

- В итоге нам отказали в рекорде, - разводит руками Валерия. – Оставить это просто так мы не могли, поэтому стали доказывать свою правоту. Это было долго и сложно.

Переговоры с зарубежными экспертами велись долгие 2,5 года. Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса, россиянка собрала внушительную документальную базу: подняла исторические архивы, получила десяток справок и сертификатов. Они доказывали, что изделие соответствует всем установленным стандартам.

- Они не верили, что это наше, национальное. И что мы можем такое носить! Мы им отправляли фотографии – и современные, и сделанные по времена блокады. Тогда ведь они буквально спасали людей. Сомнения исчезли, когда мы приложили снимок Владимира Путина в валенках, - улыбается рекордсменка. – Но это еще не все. Затем представители засомневались в точности измерений. Чтобы доказать им это, пришлось привлекать специалистов с международной аккредитацией. Честно, руки уже опускались. Сложно было поверить, что они зарегистрируют наш рекорд. Поэтому сообщение об этом стало неожиданностью!

Валерия забирается наверх по стремянке. Фото: публикации Герой

Валерия забирается наверх по стремянке.Фото: публикации Герой

Специально для российского рекорда эксперты книги открыли новую категорию: Largest felt boot - самый большой валенок. В ней Валерия пока единственный представитель.

Сейчас валенок-рекордсмен – одна из главных достопримечательностей этно-деревни Мандроги на реке Свирь Ленинградской области. Со дня на день в Петербург доставят сертификат, подтверждающий его безусловное первенство.

КСТАТИ

В 2015 году Валерия создала валенок высотой шесть метров. Внутри арт-объекта могли поместиться три человека! Однако официально претендовать на звание «самого-самого» изделие не могло, так как состояло из нескольких частей и имело прочный металлический каркас. Годом ранее художница сваляла картину площадью 150 квадратных метров.

Еще одна работа Валерии. Фото: публикации Герой

Еще одна работа Валерии.Фото: публикации Герой

ИСТОЧНИК KP.RU

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