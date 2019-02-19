Укрепить перекрытия в рухнувшем корпусе Университета ИТМО собирались в этом году

УЩЕРБ НАУКЕ ОЦЕНИЛИ В СЕМЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ

Прошло трое суток с тех пор, как во втором корпусе здания Университета ИТМО на улице Ломоносова «сложились» перекрытия со второго по пятый этаж. Из здания спаслось более восьмидесяти человек, причем 21 выводили спасатели. Чудом обошлось без жертв и пострадавших.

На сегодняшнем брифинге ректор вуза Владимир Васильев рассказал, что работа идет практически круглосуточно. Все четыре корпуса дома №9, связанные между собой переходами, под охраной. Занятия перераспределили по другим адресам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692812" frameborder="0"></iframe> В ИТМО прошел брифинг, на котором подвели первые итоги инцидента 16 февраля.Илья КРУШЕВСКИЙ

– Нужно обследовать и соседние корпуса,– пояснил Васильев. – Обрушение могло воздействовать на них через землю, через фундамент.

Разбор завалов идет «крайне аккуратно» и под постоянным контролем Госстройнадзора. О сроках восстановления здания говорить пока не берутся. Чтобы понять, что дальше, нужно решить, разбирать ли капитальную стену на границе зоны обрушения: по ней пошла трещина.

Разбор завалов продолжаетсяФото: Олег ЗОЛОТО

– Проект на восстановление точно будет. Но в какие сроки? – рассуждает ректор. – Процедура эта небыстрая, от года до двух лет.

Сумма ущерба также еще не озвучена. Внутри рухнувшего корпуса работала электроподстанция, которая питала и соседние корпуса. Но главное, здесь находилось множество научных лабораторий. Больше всего пострадал биологический кластер: на третьем этаже была дюжина лабораторий. Досталось и нанотехнологам, и материаловедам, и физтехам.

Ректор Университета ИТМО Владимир ВасильевФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

– Потери научно-лабораторной базы оцениваем примерно в семьдесят миллионов рублей, – пояснил Васильев. – Научные работы не останавливаются. Поднимали вопрос переноса сроков по грантам в связи с форс-мажором, но после общения с российскими и зарубежными коллегами-заказчиками корректировок не потребовалось: все исследования завершатся вовремя.

В СЕБЯ ПРИШЛИ ЕЩЕ НЕ ВСЕ

То, что обошлось даже без царапин и синяков, называют чудом. Педагог Юлия Кальниченко, которая первой услышала подозрительный треск и инициировала эвакуацию, уже в понедельник вышла на работу.

– Она первой позвонила в службу «112» и вывела школьников одиннадцатого класса, у которых ведет подготовительные курсы, – пояснил ректор. – Чувствует она себя хорошо. А вот Наталья Серебрянская еще в стрессовом состоянии: она выводила группу вьетнамских, китайских и монгольских студентов, и именно их – 21 человека – эвакуировали по пожарной лестнице.

К счастью, вызволять из-под руин здания никого не пришлосьФото: Олег ЗОЛОТО

Доцент Михаил Курушкин на вопросы отвечает коротко: «Нет, страшно не было». Видимо, бояться было просто некогда.

– В 16:56 магистранты химико-биологического кластера сообщили, что на потоке нашей международной научной лаборатории «Растворная химия передовых материалов и технологий» пошли трещины, – вспоминает Михаил. – Я осмотрел потолок и решил, что трещины поверхностные и что это следствие ремонта, который шел этажом ниже. Известил руководителей. А дальше со второго этажа поднялся прораб Максим Маслов и сказал, что до понедельника территорию лаборатории нужно покинуть, пока экстренная комиссия не решению, что делать дальше.

Доцент Михаил КурушкинФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

С 17:00 до 17:09 один из магистрантов, Семен Кольцов, выводил студентов-магистров и аспирантов, в сумме – двенадцать человек. Сам Михаил вывел трех студентов бакалавриата. В 17:10, когда группа уже была в соседнем корпусе, с потолка и стены лаборатории стали обваливаться солидные куски штукатурки. Через минуту она превратилась в руины.

АВАРИЙНОСТЬ БЫЛА, НО НЕ ТАМ

О причинах обрушения в ИТМО не говорят. Уголовное дело расследуют по факту нарушения безопасности во время строительных и ремонтных работ.

– В зоне обрушения работала компания «ПетербургРеставрация», из-за ремонта был закрыт весь второй этаж, – рассказал Васильев. – Работы начались 2 февраля, а завершиться должны были в середине июня. В договоре было прописано укрепление несущих конструкций в этой части здания, но к ним они приступить не успели: должны были начать во второй половине февраля. 16 числа подрядчики только выполняли некоторые подготовительные работы по полу.

Здание укрепили, идут экспертизыФото: Олег ЗОЛОТО

Дом №9 по Ломоносова – региональный памятник. Его возвели в 1871 году как новое здание Императорского коммерческого училища. С 1931-го корпуса занимал Институт холодильной промышленности (впоследствии Университет низкотемпературных и пищевых технологий). В его бытность там, в шестидесятые, зданию надстроили четвертый и пятый этажи. В 2009-ом здание стало памятником. А в 2011-ом «холодилка» вместе со своим зданием вошла в состав ИТМО.

Все работы, в том числе и «ПетербургРеставрации», шли по согласованию с Комитетом по охране памятников. Прошлой весной провели обследование части здания, которое показало: одно из перекрытий аварийное.

Ректор Университета ИТМО Владимир ВасильевФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

– Да, аварийность была, в это место сразу закрыли доступ. Но это перекрытие стоит закрытым и сейчас: оно не попало в зону разрушения. Сегодня мы должны были подписать договор на его укрепление, – поясняет ректор. – А в зоне разрушения, судя по выводам специалистов, состояние перекрытий было ограниченно-работоспособным, то есть не предполагающим разрушение.

Летом в части корпуса, которой больше нет, провели подготовительные работы: расчистили стены, убрали навесные потолки. Осенью, под присмотром КГИОПа, разработали проект ремонта. Кроме «ПетербургРеставрации», работали в последние месяцы в здании и другие компании: «Реставратор», «Возрождение». Но они, по словам Васильева, трудились не в зоне обрушения.

Занятия во всех корпусах дома №9 перенесли на другие адресаФото: Олег ЗОЛОТО

Полной картины состояния здания, признается ректор, у вуза не было: настолько масштабных обследований никогда не проводили. Памятник изучали порционно, в качестве подготовки к ремонту конкретной части здания.

– Я не строитель, и мы находимся под КГИОПом, – добавил ректор. – Комитет никаких замечаний по расширению обследований до масштабов всего здания не высказывал.

В сумме обрушилась почти тысяча квадратных метров коридоров, лестниц и студенческих аудиторийФото: Олег ЗОЛОТО

На вопрос, укреплялись ли когда-либо несущие конструкции – по большей части, деревянные – в рухнувшей части 150-летнего здания, Васильев ответил отрицательно. Ранее в зоне обрушения в аварийном порядке чинили лишь стропильную систему под протекающей крышей.