В Красную книгу Ленобласти вошли 375 видов животных

Кольчатая нерпа, волховский сиг, черный аист. Эти и множество других представителей фауны Ленобласти нуждаются в специальных мерах охраны. В Красную книгу региона вошли 375 видов животных. В отличие от издания, которое было выпущено в 2002 году, обновленная Книга уже имеет правовой статус и является одним из основных экологических документов области. Старое же издание лишь носило рекомендательный характер.

Над новым изданием о краснокнижных животных несколько лет трудился целый коллектив ученых – специалисты из ведущих научных организаций работали под руководством Санкт-Петербургского Научного центра Российской академии наук.

– Выход региональной Красной книги – важный этап работы по сохранению биологического разнообразия в области. Она имеет правовой статус, как и Красная книга РФ, а это значит, что нарушение условий обитания краснокнижных животных влечет за собой административное наказание, – отметил председатель Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Алексей Слепухин. – Кроме того, сведения о распространении видов, занесенных в Красную книгу Ленинградской области, необходимо учитывать при планировании использования и эксплуатации территорий.

Речь в издании, конечно, идет о редких и исчезающих видах представителей фауны. Именно поэтому они и нуждаются в охране. В Красную книгу животных Ленобласти вошли данные о конкретных видах, их состоянии, численности, ареале обитания, а также рекомендации по их сохранению.

Обновленная Книга вышла тиражом почти в 4 тысячи экземпляров. Издания поступят не только в библиотеки Ленобласти, но и в учебные заведения региона, научные организации и органы власти. Ранее в Ленобласти выпустили и обновленное издание Красной книги о растениях региона – всего их внесли под охрану 536 видов.

КСТАТИ

За уничтожение внесенных в Красную книгу животных по закону накладывают административный штраф. Для обычных граждан он составляет от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей. Юридическим же лицам грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.