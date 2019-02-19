2019-02-19T19:16:12+03:00
Общество

Автобусные маршруты между Петербургом и областью оптимизируют в 2020 году

Ранее город предлагал перестать финансировать 68 маршрутов либо укоротить и закрыть 38
Анна ПОСЛЯНОВА
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В Смольном говорят, что в этом году «вопрос решен: ничего не меняется»В Смольном говорят, что в этом году «вопрос решен: ничего не меняется»Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Оптимизацию» автобусной сети между двумя регионами наметили на следующий год. Ранее Петербург хотел прекратить финансировать 68 маршрутов и предлагал Ленобласти открыть их до октября 2019-го под своей эгидой. На отказ «соседа» город предложил укоротить либо закрыть 38 маршрутов, подконтрольных области.

Вчера, 18 февраля, в Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области провели совещание. На нем присутствовали и глава городского Комитета по транспорту Александр Головин, и начальник областного Управления по транспорту Павел Постовалов.

– Исполняя поручение Министра транспорта России об актуализации Объединенной комплексной транспортной схемы и подготовки к реформированию сети наземного транспорта в Петербурге к июлю 2020 года, Комитет по транспорту подготовил предложения. Ленобласть с ними не согласилась, – поясняют в дирекции. – До середины 2020 года работа смежных автобусных маршрутов продолжится в текущем режиме. Для проработки вариантов оптимизации будут проходить регулярные заседания рабочей группы.

В Комитете по транспорту «Комсомолке» объяснили, что 68 маршрутов, которые субсидируют из городского бюджета, будут получать финансовую поддержку до окончания договоров.

– Вопрос по этому году решен: ничего не меняется, – пояснили в Смольном. – Что касается изменений на будущий год, то это задача рабочей группы. На сегодня четко не определено, что и кому нужно закладывать в бюджет, как будут строиться эти маршруты. Но когда конкретные решения будут приняты, все нужные финансы заложат.

При этом, по данным компетентного источника, с финансированием «петербургских» маршрутов могут возникнуть проблемы: рассчитывали, что субсидировать их прекратят уже в этом году.

Улучшать сеть между двумя регионами планируют, в том числе, за счет внеуличного транспорта. Правда, о метро речь не идет: станция «Девяткино» так и останется единственной в области вплоть до открытия станции «Кудрово», которое наметили на 2025 год.

– Наша позиция в том, что оптимизировать нужно не путем уменьшения, а путем увеличения, – пояснили «Комсомолке» в Правительстве Ленобласти. – Потому что маятниковая миграция людей между областью и городом становится все больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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