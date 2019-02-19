Петербуржцу в магазине электроники за 80 тысяч рублей продали пустую коробку от Iphone X

Как в анекдоте: купил муж жене Айфон, а оказалось, что это и не Айфон вовсе. Только история, о которой мы сейчас расскажем, не придуманная, а реальная. Житель Петербурга Евгений до сих пор удивляется, как такое могло произойти.

- Я жене еще на Новый год обещал подарить телефон, но не получилось, решил, что хотя бы в феврале надо это сделать до моей длительной командировки, - рассказывает военнослужащий Евгений Шевяков. - Пошел в магазин, выбрал аппарат, как и хотела моя супруга – серый Iphone X, чтобы камера хорошая была, все дела. Продавец как обычно оформил все документы и вынес мне запечатанную коробку со склада. Вскрывать я ее не стал, думаю, зачем лишать удовольствия любимую, пускай порадуется.

А дома ждал сюрприз. И не только жену Екатерину. Коробку она открыла, а там… какой-то аккумулятор.

- Я в тот момент пока жена вскрывала упаковку, отвлекся, думаю, странно, почему тишина, никаких криков радостных, - вспоминает 28-летний петербуржец. – Подхожу ближе и вижу, что никакого телефона там и в помине нет. Я дар речи потерял!

Евгений срочно оделся, схватил все коробки, бумаги и вернулся в магазин. Первый, на кого он наткнулся, был тот самый продавец, который оформлял покупку. Военный чуть ли не за грудки его схватил, что ты мне продал за 83 тысячи рублей? А тот только развел руками, мол, ничего не знаю, надо было сразу открывать, не отходя от кассы.

- Когда эмоции поутихли, мы вместе прошли к администратору писать заявление и претензию, обещали рассмотреть их в течение 10 дней, - продолжает Евгений. – Но вообще ситуация неприятная: у жены теперь нет телефона, деньги ушли не пойми на что, а я сейчас в командировке, когда теперь все это решится - неизвестно.

К слову, по секрету Евгений сказал, что попытался проверить по своим каналам IMEI-код телефона. Оказывается, аппарат активировали еще 1 февраля – почти за 2 недели до этой злополучной покупки.

- Я это дело так не оставлю, потом пойду еще в суд требовать компенсацию морального вреда, - добавил Евгений. – Получился не подарок, а черти что.

Евгений описал свою историю в соцсетях, пост собрал уже сотни лайков и комментариев. Часть горожан ему не поверила, считая, что молодой человек просто хочет нагреться на этой истории, а другая часть стала делиться похожими историями, когда их обманывали продавцы. Чем завершится инцидент, узнаем позже.