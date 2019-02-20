Пушистый бунт: Запертые в квартире коты затопили несколько квартир в доме в Петербурге

Вторник петербуржца Артемия Кондрашина начался с бодрящего утреннего душа. Причем попал он под него на собственной кухне. Вода текла по стенам и капала с потолка - топили соседи сверху.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/693078" frameborder="0"></iframe> Котики, запертые в квартире, спаслись из плена, устроив потоп в доме.

- Я вышел в подъезд. Оказалось, что досталось не только мне. Пострадали квартиры с третьего по первый этаж, - поделился с «Комсомольской правдой» мужчина. – Мы вызвали сантехников, те перекрыли воду. Дальше нужно было выяснить, что происходит. Отправились туда, где произошла авария.

Квартира была опечатана, поэтому коммунальщикам пришлось срезать дверь с петель. Иначе попасть внутрь было невозможно. Как рассказали соседи, вышедшие на шум, жилплощадь пустует. Раньше там жила старушка, но около года назад скончалась.

КОШКИ ЖИВУТ ОДНИ

После нескольких взмахов циркулярной пилой коммунальщики проникли внутрь. Людей в квартире действительно не оказалось. Зато на пороге их встретили испуганные и изможденные кошки. Было их не меньше десятка.

- Баба Маша очень любила животных. Подбирала их с улицы и несла домой, лечить. Кто-то лапу перебил, кто-то без глаза остался, - вспоминают в подъезде. – Вроде бы их вывозили после ее кончины. Но, видимо, не всех.

Некоторым кошкам срочно нужна помощь ветеринара.

Соседи предполагают, что животные были заперты в квартире около года. Сейчас жилище больше напоминает сарай. В комнате стоит драный диван, обои в пятнах, пол в грязи и экскрементах.

- Все эти запахи перемешивались. Смрад жуткий, вздохнуть было невозможно, - вздрагивает Артемий. – Мы дошли до кухни. Провели легкий следственный эксперимент и выяснили, что воду в кране коты включили сами. Может быть, они спасались от жажды или случайно задели ручку смесителя.

Жильцы утверждают, что изредка хвостатых все же проведывают. Кто это делает – неизвестно. Человек приходит по ночам и осторожно проникает в опечатанную жилплощадь.

ПЕРЕПИСАЛА КВАРТИРУ

После смерти хозяйки в квартире так никто и не жил. Сейчас будущее кошачьего логова решается в суде. Проблема в том, что на него претендуют несколько «наследников».

- Буквально за пару месяцев до кончины пенсионерка переписала квартиру на каких-то священнослужителей. Мы их видели в подъезде. Они приезжали к ней, подвозили на машинах, – шепчутся соседи. – До этого она обещала квадратные метры то ли внуку, то ли правнуку. Он на них и рассчитывал.

Жильцы настаивают, что дожидаться решения судьи смысла нет. Пока процесс тянется, кошки могут просто-напросто погибнуть. Однако самостоятельно освободить пушистых «заложников» они не могут.

Подкармливают котов неизвестные люди.

- Котиков очень жалко. Они в этом не виноваты, - вздыхает Артемий. - Но ведь они - чья-то собственность. Поэтому нужно либо разрешение, либо помощь кого-то из уполномоченных на это людей. Пускай они продолжают бороться за квартиру. Но так, чтобы от этого никто не страдал.