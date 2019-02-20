2019-02-20T14:59:26+03:00
Происшествия

Депутата ЗакСобрания Ленобласти обыскивают по делу о мошенничестве

По версии следствия, фирма его отца купила земельный участок на 50 миллионов дешевле
Роман ЛЯЛИН
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У депутата Караваева проводят обыски Фото: ЗасСобрание ЛенобластиУ депутата Караваева проводят обыски Фото: ЗасСобрание Ленобласти
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В Ленинградской области сотрудники ФСБ и СКР решили навестить депутата регионального ЗакСобрания Сергея Караваева. Внимание силовиков, как и водится в последнее время, привлек не только парламентарий, но и его отец – тоже Сергей. Силовики проверяют сделку главы семейства, которая была проведена еще в 2014 году. В то время народный избранник был депутатом Мурино, а его отец владел фирмой, занимающейся земельными участками.

Внимание следователей привлекла передача Сергею Караваеву-старшему земельного участка площадью 35 гектаров. Силовики предполагают, что сделка была по заниженной цене. Земля была продана за 9,5 миллионов рублей, в то время как его цена была в 5 раз больше. Скидка была предоставлена за счет того, что на участке якобы были капитальные строения. В то время как на самом деле под их видом были совсем другие сооружения.

- Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества с земельным участком, площадью 35 Га на территории Муринского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области, по признакам преступления «Мошенничество в особо крупном размере», - поясняют в СУ СКР по Ленобласти. - Земельный участок был выкуплен ООО «АС» у МО «Всеволожский муниципальный район»" Ленинградской области за 15 процентов от кадастровой стоимости, в связи с чем муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей. Проводятся обыски по местам жительства у двоих фактических учредителей и владельцев ООО «АС», один из которых является депутатом Законодательного Собрания Ленинградской области.

К слову, недавно силовики опрашивали и действующего главу Мурино Валерия Гаркавого. Связано ли это с проверкой депутата и его отца, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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