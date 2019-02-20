В Петербурге будут судить генконсула воображаемого королевства

65-летний Валентин Сухов (имя изменено. – Прим. ред.) из Петербурга – не просто россиянин: мужчина создал виртуальное государство где-то в водах Атлантического океана, назначил себя его генеральным консулом и стал собирать вокруг себя свиту. В число подданных воображаемого королевства мог попасть любой желающий. За деньги.

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

Островным королевском в Карибском бассейне под названием ASPI правоохранители заинтересовались в начале прошлого года. И короля, и всех придворных, коих насчитывалось трое, задержали в марте. В полицию пожаловались подданные (в прошлом – гастарбайтеры): как оказалось, за мифическое гражданство и новенький липовый паспорт брали от пятнадцати до ста тысяч рублей.

– Поиском потенциальных клиентов среди трудовых мигрантов занимались двое мужчин 35 и 44 лет, которые получали от приезжих деньги, – сообщали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Непосредственным изготовителем поддельных документов был еще один мужчина, 44-летний петербуржец.

Выяснилось, что «свободный остров» ASPI – лишь команда мошенников, которая работала на вполне реальные суммы в рублях.

– Мы убеждены, что Свободный Остров ASPI станет новым шагом к прогрессу и объединению человечества в единую семью братских народов, вместе идущих по пути сотрудничества и процветания, – гласит Конституция воображаемого королевства. – Мы декларируем, что вновь созданное государство никому не угрожает, придерживается Устава ООН, уважает права человека во всей полноте.

Примерное расположение таинственного островаФото: СОЦСЕТИ

Увы, стремление «обеспечить благополучие и процветание Свободного Острова» перевесило: дома у дипломата Сухова нашли заготовки паспортов и водительских прав, оттиски печатей.

Теперь из четверых фигурантов в деле остался только один. Последний год консул провел под домашним арестом, в небольшой квартирке на Петроградской Стороне. Предварительное расследование окончено, и теперь Сухова приглашают в суд.

– Остальные фигуранты занимались изготовлением «паспортов» и «водительских прав». Но печать «документов» несуществующего государства не является подделкой, поэтому привлекать их не за что, – пояснили «Комсомолке» в петербургском главке. – Всего пострадавших шестеро, все – иностранные граждане, которые купили паспорта, а один еще и права. Ущерб составил триста тысяч рублей. Покупая документы, люди действительно верили, что это реальное государство.

«ГОНКОНГ НЕ СРАЗУ СТРОИЛСЯ!»

В сети о королевстве ASPI заговорили в 2005-ом, но на самом деле островное государство появилось в 1991-ом. И, хотя по указанным на его официальном сайте координатам «Комсомолка» отыскала лишь воду, создатель уверяет: остров реален.

– Когда развалился СССР, народ стал уезжать за границу и вкладывать там большие деньги, – рассказывает генеральный консул. – Китайцам тогда продали одну советскую плавбазу за семь миллионов долларов. И за миллион один человек (он сейчас живет в Абу-Даби) купил остров 1200 на 500 метров. Там пресноводная лагуна, птицы... Я попросил его: «Дай мне этот остров, я там государство сделаю». Он согласился. За это я назначил его королем.

Вот такие паспорта выдавали новоиспеченным подданнымФото: СОЦСЕТИ

Идея Сухова была проста: создать «полезную модель государства», которое бы развивалось – хоть и воображаемо – так, как должно, а не как получается.

С английского ASPI расшифровывается как «международное объединение людей без гражданства». Любопытно, что даже Фемида почувствовала подвох не сразу: за последние годы и сам генконсул, и его «граждане» несколько раз попадали в суд из-за вождения автомобиля по правам другой страны, и только раз судья выяснил, что такой страны просто не существует. Да и российских прав у Сухова нет. А до тех пор в судебных делах значилось, что у Сухова «имеется дипломатический паспорт, который дает право неприкосновенности личности».

– В мире есть много виртуальных государств. Гонконг не сразу строился! – объясняет дипломат. – Я семь лет прожил в Китае, много путешествовал, соображаю в истории. Почему бы не создать свое государство? ASPI – оно везде: человек, который хочет стать подданным, просто пишет заявление и присылает через интернет. Сейчас нас, наверно, несколько десятков тысяч человек по всему миру: в Германии, Америке, Турции, Болгарии… Хотите тоже в королевство?

«ASPI – МОЙ РЕБЕНОК»

Дипломат просит себя преступником не считать. Он уверен, что «дело состряпали, чтобы задавить человека».

– Припаяли мне какую-то прописку нелегалов, – продолжает Сухов. – Да, я прописывал граждан у себя в квартире. Но ведь разрешение на это давала ФМС. Они приходили ко мне, писали расписку, что находились по месту регистрации. И уходили. Как я мог их удерживать? Они же не собаки на привязи.

Польза паспорта ASPI несомненна: с ним, по словам консула, можно пересекать границы и чувствовать себя в безопасности по всему миру. Никто «не оторвет башку за то, что ты русский». Можно с документами королевства и открывать банковские счета.

– А то, что деньги брал, – так и российские паспорта не бесплатные! – отмечает Сухов. – Просто у меня сумма другая: сорок тысяч рублей за паспорт, пятнадцать – за права. Если люди сами просят, да еще деньги платят, зачем отказывать?

Генеральный консул королевства Валентин СуховФото: СОЦСЕТИ

Самопровозглашенному генконсулу «плевать, кто что думает: делаю свое дело и буду его развивать». Хоть бы из-за границы.

– У меня есть последователи: внуки, сыновья, друзья. Они в меня верят, – отмечает пенсионер. – ASPI – мой ребенок. Пока сидел под домашним арестом, написал кучу новых законов. Как я могу взять и отказаться от него?

Дипломат признался, что его собираются упрятать в психлечебницу: экспертиза якобы показала шизофрению. Не без удивления Сухов узнал, что уже будто бы состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Но, пока дело не решено, он не перестает строить планы: вместе с «королем» собирается построить в Ленобласти гипернефтебазу. Назовут ее ASPI.

КОМПЕТЕНТНО

Денис ЛАКТИОНОВ, вице-президент Адвокатской палаты Ленобласти:

– Новое государство может появиться в результате военных действий, но применение насилия, оружия не соответствует нормам международного права. Закон предусматривает референдумы, разделение государства на несколько, пример тому – Югославия. Но создание государства одним человеком? Такие «страны» делали на Луне. На мой взгляд, это абсурдно. Но, конечно, прецеденты в будущем могут быть разные.