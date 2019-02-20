Семейное шоу Елены Бережной «Ледяное сердце»: 23 и 24 февраля в Ленэкспо

Сказочный мир королевства Эренделл снова оживет на льду! Санкт-Петербургский Детский ледовый театр под руководством олимпийской чемпионки Елены Бережной представит семейное шоу «Ледяное сердце» по мотивам полюбившегося мультфильма «Холодное сердце». Анна, Эльза, Олаф и Свен ждут маленьких зрителей 23 и 24 февраля на площадке Детского ледового театра в Ленэкспо, Павильон 8А.

Добрый сказочник рассказывает зрителям историю двух сестер: Анны и Эльзы. С раннего детства Эльза узнала, что обладает волшебной силой замораживать все вокруг. Она может создавать лёд и снег, а также управлять ими. Эльза пользуется своей магией, когда играет с младшей сестрёнкой Анной. Во время одной из игр во дворце, поскользнувшись, Эльза случайно ранит холодом свою сестру, из-за чего та начинает замерзать. Узнав о ранении Анны, родители отвозят ее к троллям, Волшебник Тролль исцеляет Анну. Стремясь защитить Эльзу и других людей от её силы, королевская семья запирается в замке.

Анна растёт в замке, но стены и прислуга не дают ей полноценной свободы, а с сестрой наладить общение, несмотря на все попытки, у неё так и не получается. Десять лет спустя их родители отправляются в морское плавание, обещая вернуться через месяц, но погибают во время шторма.

Через несколько лет после смерти родителей горожане готовятся к коронации Эльзы. Накануне коронации Эльзы, Анна сталкивается с Хансом - принцем Южных островов, прибывшим на торжество. Несмотря на возникшие чувства между Анной и Хансом, у Ханса недобрые намерения. Его главная цель – жениться на одной из сестер и завладеть королевством.

В шоу «Ледяное сердце» зрители увидят множество впечатляющих номеров: яркий танец ледорубов, танец троллей, коронация Эльзы – все номера исполняются под живую музыку и живой вокал. Атмосферу сказочного королевства Эренделл создают красочные видеопроекции на лед. Роли маленьких Эльзы и Анны исполнят юные фигуристки София Касинс и Софья Позднякова. Взрослую Анну талантливо воплотит на льду Анастасия Мельникова. В роли Оленя Свена - фигурист Егор Герасимов. В роли принцессы Эльзы - художественный руководитель Санкт-Петербургского детского ледового театра, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Елена Бережная.

Ледовое шоу «Ледяное сердце» - отличный способ провести выходные всей семьей, увидеть профессиональное фигурное катание и погрузиться в настоящую волшебную сказку!