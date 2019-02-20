Мигранту, который в отместку теще убил ее маленького сына, дали девятнадцать лет тюрьмы

Убийство одиннадцатилетнего Салмона Мадумарова потрясло Петербург прошлой зимой. Мальчик вместе с мамой, старшей сестрой и ее мужем приехал погостить к отцу-маршруточнику в декабре 2017-го. Возвратиться домой, в Ош, планировали 29 января. Уже были куплены билеты. Но за три дня до вылета Салмон пропал. А спустя полторы недели в двух километрах от дома, под грудой автопокрышек и мусора, нашли его истерзанное тело.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Последний раз родители видели мальчика 26 января примерно в четыре часа дня: паренек взял футбольный мяч и отправился во двор дома №47 корпус 3 по Витебскому проспекту. Здесь его 42-летний отец снимал однушку вместе с напарником-земляком.

Русского языка ребенок не знал, потому на улицу его отпускали неохотно. Но в тот день мальчик сказал матери, сорокалетней Мунаввар Назаровой, что встретил ребят из Узбекистана и хочет с ними поиграть. Как потом стало известно, эту отговорку придумал муж старшей сестры Салмона, 23-летний Достонбек Жалилов. И футбола никакого тоже не было.

Фото: ГСУ СК по Санкт-Петербургу

– В тот день Достонбек пообещал покатать Салмона по городу, – рассказала «Комсомолке» подруга Мануввар. – Мальчик его любил, доверял ему. Они всегда были вместе, ведь папа пропадал на работе.

Сам Достонбек покинул квартир и якобы уехал по делам двадцатью минутами ранее. Молодой человек, по словам знакомых, был непутевым, употреблял наркотики. Родственники пытались ему помочь, хотели устроить его на работу, дали машину, чтоб таксовал. На этой машине и отправились «кататься»…

ПОДСТАВИТЬ ТЕЩУ

Домой в тот день Салмон так и не вернулся. Родители искали сына до ночи, отец обратился в полицию. Достонбек, освободившись после «дел», тоже присоединился к поискам. Задействовали волонтеров, соцсети. Хотя дело завели по статье «Убийство» (памятуя о страшной смерти десятилетнего Руслана из Отрадного), изначально и семья, и правоохранители были уверены, что мальчуган просто потерялся в городе и не может найти путь назад из-за незнания языка.

Объявлениями о пропаже мальчика был увешан весь юг ПетербургаФото: Анна ПОСЛЯНОВА

Но вскоре вскрылся семейный конфликт. Оказывается, религиозная мама – дочь главы Фонд содействия духовно-нравственного и культурного развития в Оше – якобы хотела отправить Салмона в турецкое медресе (мусульманское учебное заведение, которое совмещает школу и духовную семинарию. – Прим. ред.), а вот отец был против. Мануввар заподозрили в том, что она просто спрятала сына.

– То, что она хотела отправить Салмона в медресе, – это наврал ее зять! – рассказывала подруга семьи. – Он заявил следователям, что Мануввар попросила отвезти Салмона вечером на какую-то остановку, а там его якобы должны были забрать. Клялся, что привез мальчика, высадил и уехал.

НА ПОЧВЕ МЕСТИ

И женщину, и ее зятя арестовали. На допросе 6 февраля Достонбек заявил, что знает, где ребенок. Вернее, где его тело… Сказал, что собирался убить – и убил. И что сделал это один.

– Мужчина нанес ребенку не менее девятнадцати ударов неустановленными предметами в голову (предположительно, арматура. – Прим. ред.), душил руками, дважды ударил в шею, один раз – по рукам, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. – Смерть ребенка наступила на месте. Далее Жалилов скрыл тело на участке на расстоянии 127 метров от дома №101 по Витебскому проспекту, в 448 метрах от проезжей части: накидал на него строительный мусор и автомобильные покрышки.

Зачем? В приговоре значится сухое «на почве личных неприязненных отношений с родителями мальчика, из мести». На старшей сестре Салмона Достонбек женился лишь в 2017 году, у молодых к тому моменту только родилась дочка. Но родители были против этого союза.

На последнем судебном заседании Жалилов давать показания отказался и вину, несмотря на предыдущие откровения, не признал. За каждый удар ребенку по голове молодому мужчине назначили по году тюрьмы: в колонии строгого режима он просидит ближайшие девятнадцать лет.