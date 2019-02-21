Ипотека-2019: что важно знать

Под какой процент можно взять сейчас?

В прошлом году ипотека задавала тон на рынке недвижимости: ставки снижались, спрос увеличивался и каждый месяц ставил новые ипотечные рекорды. А что ждет тех, кто собирается покупать жилье в этом году?

- Уже в январе - феврале 2019 года вслед за гигантами, Сбербанком и ВТБ, многие банки повысили проценты по ипотечным продуктам. В среднем этот рост составил 0,5 процента. Сейчас в основном банки предлагают ставки в диапазоне 10,5-11 процентов. Но есть предложения и с минимальной ставкой 9,4-9,75 процента, в том числе и у банков - партнеров компании «КВС», - говорит начальник отдела ипотечного кредитования «КВС. АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» Елена Сайко. - Как и раньше, у наших клиентов пользуются спросом программы с минимальным первоначальным взносом, от 10 процентов, и программа по двум документам, без подтверждения дохода и трудовой книжки, с первоначальным взносом от 30 процентов от банка «Санкт-Петербург».

Как дальше поведут себя ставки?

Здесь все эксперты единогласны в своих прогнозах: в 2019 году ипотека станет несколько дороже, чем в 2018-м, но размер ставок будет зависеть от макроэкономических условий и от действий Центрального банка РФ.

- Динамика ипотечных ставок напрямую зависит от ключевой ставки Центробанка. В начале февраля на заседании совета директоров ЦБ было принято решение оставить ставку на прежнем уровне - 7,75 процента. Это значит, что в ближайшее время существенных изменений ждать не стоит, - говорит директор по продажам и маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ольга Копейкина. - В перспективе возможен постепенный рост ключевой ставки, а вместе с ней и ставок по ипотеке.

Спрос останется высоким?

Жилищный кредит для большинства россиян - по-прежнему единственный способ купить новую квартиру. Поэтому да, спрос на ипотеку останется высоким.

- Сегодня спрос на ипотеку стабильный. Именно такой способ приобретения жилья выбрало около 65 процентов покупателей наших квартир в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово» в прошлом году. Рост доли ипотечных сделок составил 6 процентов по сравнению с 2017 годом, - говорит директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая.

И в 2019 году спрос на квартиры в новостройках во многом будет зависеть от доступного ипотечного кредитования. Вырастут ставки - снизится спрос.

- Сокращение доли ипотечных клиентов зависит от того, насколько поднимутся ставки. Если, условно, до 15%, - это может заметно сократить долю ипотеки, в разы. Но такое повышение ставок в течение 2019 года все-таки считаю маловероятным. В целом прогнозировать дальнейшую динамику ставок ипотеки равносильно прогнозу по ключевой ставке ЦБ, - полагает директор управления стратегического маркетинга Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Вера Сережина. - Мы помним, например, что пять лет назад, в 2014 году, ставки сильно взлетели и это на какой-то период практически остановило продажи по ипотечным кредитам. Но тогда речь шла о ставках 14-17 процентов. Вот примерно такая цифра и является критичной, чтобы многие начали отказываться от этого инструмента.

Как выбрать идеальный момент?

Конечно, выбирая время для оформления кредита, стоит ориентироваться прежде всего на ставки.

- Сейчас ставки стабильны, но после следующего заседания совета директоров ЦБ, которое состоится в конце марта, ситуация может измениться. К тому же квартиры в новостройках постепенно дорожают, и во второй половине года на фоне законодательных нововведений (рынок новостроек должен перейти на расчеты по эскроу-счетам) этот рост может ускориться, - предупреждает Ольга Копейкина. - Так что, если у вас сейчас есть средства для покупки квартиры, не стоит откладывать решение жилищного вопроса.

В то же время не стоит зацикливаться только на размере ставки. Ведь речь идет о квартире, в которой вы будете жить.

- Лучше всего ловить идеальный момент не для оформления ипотеки, а для покупки конкретной квартиры. Важно выбрать ту, которая необходима именно вам: в нужном районе и с подходящей планировкой, - считает Юлия Ружицкая. - Новоселам должно быть комфортно жить, ездить на работу или учебу, пользоваться окружающей инфраструктурой. Если выбрать некомфортное для себя жилье по завышенной цене или с неудобным расположением - это может перечеркнуть всю выгоду от удачно подобранной ипотечной программы.

Можно ли сэкономить?

Да, можно, если, например, воспользоваться совместными программами банков и застройщиков, по которым предлагается более низкая ставка.

- Выгодно можно взять ипотеку через партнеров ГК «КВС» - Райффайзенбанк и Сбербанк, где застройщик субсидирует процентную ставку, то есть выплачивает банку недополученный доход. За счет этого клиент может взять ипотеку от 6,99 процента, например, в ЖК «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово», - рассказывает Елена Сайко.

А клиенты «Северного города» могут взять ипотеку в Сбербанке под 8,5 процента при покупке квартир в малоэтажном загородном поселке EcoCity. Такая же ставка действует на некоторые типы квартир во второй очереди ЖК Ultra City.

На льготы по ипотеке могут рассчитывать семьи, в которых рождается второй и последующие дети. Для таких семей ипотечный кредит выдается под 6 процентов. Некоторые банки предлагают пониженную ставку для зарплатных клиентов, а в Сбербанке, например, ставка снижается на 0,1 процента, если пакет документов клиента проходит электронную регистрацию.

- Для принятия окончательного решения стоит внимательно ознакомиться с проектной декларацией и другими документами на строительство, изучить район и планировки этажей, убедиться в надежности застройщика, почитать отзывы о других его проектах и узнать о дополнительных скидках, - добавляет Юлия Ружицкая. - Секрет выгодной ипотеки - правильно подобранная, комфортная квартира по доступной цене и с характеристиками, которые нужны покупателю.

А как еще снизить бюджет покупки?

Здесь стоит вспомнить важное правило: приобретать новостройки выгоднее всего на ранних стадиях готовности, когда цена ниже, а выбор планировок и этажности шире.

- Чтобы сэкономить при покупке, можно воспользоваться акциями, - говорит Юлия Ружицкая. - Например, «Главстрой Санкт-Петербург» предлагает скидку 10 процентов за единовременную оплату квартиры, в том числе с помощью ипотеки, дополнительные скидки врачам, учителям, сотрудникам МЧС и других бюджетных организаций.

Кроме того, ряд строительных компаний предлагает альтернативные инструменты покупки жилья.

- К примеру, клиенты ГК «Ленстройтрест» могут купить квартиру в жилых кварталах «IQ Гатчина», «Янила» или «Юттери» по выгодным программам рассрочек с размером ежемесячного платежа порядка 20-30 тысяч рублей и индивидуальным графиком выплат, - говорит Ольга Копейкина.

Покупатели квартир в поселке EcoCity «Северного города» могут воспользоваться специальной программой рассрочки, заплатив в качестве первого взноса всего 10 процентов от стоимости, а оставшуюся сумму - только через полгода. Покупателям квартир в Ultra City доступна рассрочка с первым взносом 25 процентов, при этом оставшиеся три 25-процентных взноса можно заплатить в течение двух лет.

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