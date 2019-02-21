Петербургские депутаты хотят легализовать граффити в городе

Точку в спорах вокруг граффити в Северной столице должен поставить закон. За уличных художников Северной столицы вступился депутат Денис Четырбок, который предложил пересмотреть правовые аспекты стрит-арта. Ведь несмотря на то, что искусство граффити уже давно завоевало Петербург, каждый рисунок на стенах - вне закона. Согласовывать граффити художникам непросто, а когда они появляются на стенах, находятся и те, кто «за» уличное искусство, и те, кто «против». Стоит вспомнить многострадальный портрет тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который художники из команды HoodGraff рисовали несколько раз.

"Окно в другую реальность" открылось на Невском проспекте на несколько часов. Фото: street art artist Pasha CAS

Коммунальщики же лично ничего против стрит-арта не имеют: закрашивая рисунки, они всего-навсего выполняют свою работу. Но «мутят воду» и профессиональные жалобщики. Так, в Петербурге уже есть известный противник граффити по имени Александр. Он настойчиво оставляет обращения на портале «Наш Санкт-Петербург». По его наводке уничтожили в мае 2018-го портрет Михаила Галустяна в образе Людвига Аристарховича. Петербуржец был и против изображения Черчесова.

Коммунальщики выполняют свою работу, а художники хотят творить.Фото: Артем КИЛЬКИН

ПРАВИЛА ИГРЫ

По законопроекту, который предложил Денис Четырбок, правительство Петербурга должно будет разработать специальные правила размещения рисунков. В частности, предстоит определиться с упрощенной формой согласования граффити. Скорее всего вопросы стрит-арта будут находиться в ведении Комитета по градостроительству и архитектуре.

– Кто-то «за», а кто-то «против». Кто-то рисует, а кто-то закрашивает. Почему какие-то граффити остаются, а какие-то закрашиваются? Кто принимает такие решения и на каком основании? Нужно сглаживать эти острые углы и устанавливать четкие «правила игры», по которым уличные художники могли бы законно реализовывать свой творческий потенциал, – отметил Денис Четырбок.

"Дверь в советский Новый год" петербуржцы расчищали от краски сами.Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат отметил, что молодежное искусство в Петербурге следует поддержать. А кроме того, не помешают рисунки на стенах и скучным спальным районам города. Конечно, с согласия не только чиновников, но и местных жителей.

– В нашем городе полно трансформаторных будок, торцов домов, которые находятся в спальных районах с типовой застройкой и серыми фасадами. На мой взгляд, их спокойно можно было бы украсить портретом народного артиста или символами исторических событий, – добавил парламентарий.

Законопроект в городском ЗакСобрании 21 февраля поддержали в первом чтении. Его предстоит обсудить еще во втором и третьем. И если парламентарии одобрят законопроект, то петербургские уличные художники смогут надеяться на свободу творчества.