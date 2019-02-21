Не требовать быть мужиком: к 23 февраля в Петербурге запустили проект за равные гендерные права

«Не служил - не мужик» - кто из представителей сильной половины человечества не слышал такой фразы? А ведь в обществе полно и других стереотипов в отношении мужчин. Особенно ярко они проявляются 23 февраля, в День защитника отечества. Именно к этому празднику петербургские борцы за равные гендерные права запустили проект «Не требовать быть мужиком».

- Не все парни целыми днями стреляют из пушек и десантируются с самолетов. Они ведут быт, отдыхают, общаются, выражают свои эмоции и иногда заботятся о детях. К сожалению, делать это надо так, чтобы никто не усомнился в том, что они «достаточно мужественные», а не ведут себя «как бабы», - объясняют идею проекта его авторы из «Росгендернадзора».

При этом за мужчин вступились не они сами, а представительницы прекрасного пола. Авторство хэштега #неотвалился принадлежит девушкам. Шесть молодых петербурженок стараются сломать стереотипы в обществе.

- Мужчины должны платить за женщин в кафе, лезть в драку если что, чинить дома водопроводные краны и быть брутальными самцами. Но знаете что? Сотни раз мужчины поступали иначе, и ничего не произошло - «краник» не отвалился, - подчеркивают девушки из «Росгендернадзора».

Главное в проекте - борьба со стереотипами: Фото: genderwatch.ru

Впрочем, надо ли защищать мужчин от гендерного неравенства, и есть ли оно, это неравенство – вопрос открытый. Своим мнением на этот счет с корреспондентом «Комсомолки» поделился писатель и телеведущий Илья Стогов.

- У нас гендерный вопрос был решен раз и навсегда в 1917 году большевиками. Я не вижу неравенства. И за феминисток давно все сделали их бабушки и прабабушки, - уверен собеседник «КП». – Я бы с удовольствием принял, если за меня захочет в кафе заплатить девушка. Единственная проблема – нет желающих пока.

Как считает Илья Стогов, угнетенное меньшинство у нас – бедные. Хотите подарить носки на 23 февраля – подарите их человеку на улице, у кого носков совсем нет. У кого денег нет, тот не платит в кафе ни за кого. А мужчины или женщины - без разницы.

- Отличие «краник» или не «краник» в штанах – только в головах у ярых феминисток. У меня десятки знакомых, которые не бьют жен, не насилуют секретарш. Заглядывая внутрь себя, я не вижу таких стереотипов, - считает Илья Стогов. - Люди спокойно решают конфликты без драк, без выпячивания широкой груди с криками «я мужик» и ни у кого это не вызывает вопросов.